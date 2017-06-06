Российская валюта продолжает демонстрировать свою независимость от нефтяных котировок - МБО "Оргбанк"

"Российская валюта с завидным упорством продолжает демонстрировать свою независимость от нефтяных котировок, к которой так привыкли игроки, - отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям

Александр Королёв. - При этом динамика изменения цены на нефть по сравнению с изменением рубля к доллару выглядит более убедительно. Относительно американской валюты рубль в последнее время «топчется» вблизи уровня 56,50 р., что свидетельствует о равновесии между спросом и предложением на Московской Бирже. Спрос на достаточно дешевый доллар в текущей ситуации, когда нефтяные котировки марки Brent опустились ниже психологической отметки 50 $/баррель, компенсируется предложением со стороны крупных продавцов. Среди них в первую очередь надо отметить экспортные российские компании, аккумулирующие рублевые средства от продажи валютной выручки для предстоящих дивидендных выплат. Кроме того, видно присутствие и нерезидентов, хотя объемы вложения средств в рублевые активы заметно убавляются".

Анонсирование Председателем Банка России планов рассмотрения на ближайшем заседании Совета Директоров вопроса снижения ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов лишний раз подогревает аппетит инвесторов к операциям carry trade, указывает эксперт банка. Тем не менее, оба фактора, с одной стороны, имеют очевидные временные рамки, а с другой стороны несут риски быстрого разворота на 180 градусов. Предел снижения ключевой ставки Банком России, даже если он будет снижать на четверть процента, не за горами, в то время как процесс увеличения ставки в США только в самом начале, да и Европейский банк достаточно близок к завершению политики количественного смягчения.

"Что касается выплачиваемых дивидендов, то они неминуемо пойдут на покупку валюты, - прогнозирует А. Королев. - И, если к этому времени цена на нефть будет ниже 47 – 48 $/баррель, то рублю в скором времени придется приблизиться к 60- рублевой отметке. При более оптимистичном сценарии рубль может вполне продолжить свою независимую от нефти политику, но на значениях, несколько превышающих текущие уровни".