На этой неделе рубль останется стабильным, хотя волатильность в ходе сессий будет высокой - РосЕвроБанк

"Курс рубля остается стабильным на фоне неоднозначной динамики нефти. После негативного понедельника стоимость "черного золота" начала восстанавливаться, а рубль лишь незначительно ослаб к доллару. При этом сейчас в пользу рубля также играет общее снижение индекса доллара. Восстановление цен на нефть – весьма ограниченный позитивный фактор для российской валюты, поскольку сейчас все складывается не в пользу рубля. Уже ясно, что на следующей неделе ЦБ РФ понизит ставку, и весь вопрос в том, будет ли это 0,25 п.п. или 0,5 п.п. Более активное снижение ставки способно ослабить рубль, тогда как снижение на 0,25 п.п. будет, скорее всего, иметь краткосрочное влияние, так как ожидания уже заложены в цены. Также начнет влиять традиционный фактор в виде роста импорта. Настроения нерезидентов относительно ОФЗ пока не очень ясны, но, судя по всему, они все же готовятся к развороту. Выход инвесторов будет постепенным, поэтому сильного падения рубля можно не ждать, но постепенная девальвация, учитывая все факторы, может оказаться существенной. Но она будет нарастать до осени, а на этой неделе рубль останется стабильным, хотя волатильность в ходе сессий будет высокой", - считает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.