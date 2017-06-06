Рубль стабилен, несмотря на слабую нефть - Банк "Зенит"

"Торги на внутреннем валютном рынке вчера завершились нейтрально для рубля, - отмечают аналитики банка "Зенит". - Российская валюта игнорировала волатильность нефтяных котировок в течение дня, которые к закрытию потеряли около 1%. Курс доллара составил на закрытие биржи 56.60 руб. (-6 коп.), курс евро – 63.70 руб. (-21 коп.). На международном валютном рынке доллар немного укрепился в рамках коррекционного движения с минувшей пятницы. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 25 бп до $1.1255. Цены на нефть вчера первоначально отреагировали ростом на сообщение о разрыве дипломатических отношений нескольких арабских стран с Катаром, опасаясь перебоя в поставках. Тем не менее, во второй половине дня цены снизились под уровень $50 за барр. после заявлений, что рост политической напряженности не сорвет прежних договоренностей в рамках ОПЕК+. Рынок находится в волнительном ожидании публикации данных о запасах нефти в США на прошлой неделе и ориентируется на то, что они снизились на 3.5 млн барр. Рубль выглядит устойчиво относительно поведения своего основного ориентира. Вероятно, такой краткосрочный иммунитет к внешним раздражителям был связан с окончанием периода усреднения обязательных резервов банков в ЦБ РФ, который традиционно вызывает повышенный спрос на рублевую ликвидность. Тем не менее, этот фактор выглядит слишком краткосрочным и уже в ближайшие дни вряд ли будет оказывать влияние на обменные курсы".