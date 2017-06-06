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Главная / Мнения аналитиков / В 3 квартале золото будет торговаться в коридоре 1250-1300 USD/Oz - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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06 июня 2017 года 11:10
В 3 квартале золото будет торговаться в коридоре 1250-1300 USD/Oz - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"За последние 30 дней золото обновило свои максимумы, добравшись 6 июня до отметки 1288,30 USD/Oz, - комментирует ситуацию на рынке драгметаллов начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития Евгений Афанасьев. - Этому поспособствовал негативный информационный фон, связанный с терактом в Лондоне, который произошел 3 июня. Уход инвесторов в защитные активы также простимулировала сложившаяся неопределенность на рынке в связи с досрочными парламентскими выборами в Великобритании, которые пройдут уже в этот четверг, 8 июня. Необходимость провести выборы досрочно премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй объяснила стремлением объединить британское общество перед переговорами по Brexit. Если рассматривать динамику по золоту за последние шесть месяцев, то видно, что драгоценный металл находится в восходящем тренде, несмотря на периодические обрушения цены. 5 декабря стоимость актива составляла 1164,90 USD/Oz, а 5 июня — 1280,70 USD/Oz. Таким образом, за 6 месяцев цена на золото подросла почти на 10%. По моему мнению, в ближайшее время золото продолжит рост. Драйвером окажется возвращение в повестку новостей, задевающих тему выхода Великобритании из Евросоюза. При этом прогнозируемое повышение ставки ФРС на ближайшем заседании (13-14 июня) не окажет существенного влияния на металл, поскольку это повышение ставки уже заложено в цену металла. Думаю, в 3 квартале золото будет торговаться в коридоре 1250-1300 USD/Oz".
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