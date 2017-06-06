Рубль понижается к доллару и евро следом за нефтью

Москва. 6 июня. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль понижается к бивалютной корзине следом за нефтью, перешедшей на отрицательную территорию.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,59-56,67 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,66 руб./$1 (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 63,85 руб./EUR1 (+15,25 копейки), стоимость бивалютной корзины повысилась на 10,16 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 59,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,5 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,2 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к доллару и евро при открытии торгов на фоне котировок нефти, перешедших на отрицательную территорию. Цены на "черное золото" продолжают снижаться после падения до минимумов за три недели в понедельник в ожидании еженедельного отчета министерства энергетики США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК опустилась на 0,02% - до $49,46 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени также на 0,02% - до $47,39 за баррель.

Накануне рынок отреагировал на разрыв дипломатических отношений между рядом арабских стран и Катаром. Сначала цены подскочили на опасениях перебоев с поставками, однако затем перешли к снижению, поскольку эксперты указали на незначительные риски развития такого сценария. Кроме того, ряд экономистов указали на опасность того, что из-за политических разногласий между членами ОПЕК соглашение об ограничении добычи может быть сорвано.

Отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК. Эксперты в целом ожидают, что он укажет на снижение запасов нефти в стране по итогам 9-й недели подряд, на 3,5 млн баррелей.