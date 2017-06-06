Доходности ОФЗ подрастут - Банк "Глобэкс"

"Последние заявления Главы ЦБ РФ о снижении ключевой ставки на июньском заседании приводит к мысли, что регулятор хочет взять больше времени для того, чтобы оценить влияние такого шага на экономику. Доходности ОФЗ не отреагировали на это, так как снижение уже заложено в цены. В данной ситуации после заседания ЦБ нужно будет следить за риторикой регулятора и строить на этом дальнейшую стратегию торговли. Вероятно, инвесторы немного разгрузят портфели после заседания, например, для того чтобы поучаствовать в дивидендах компаний. Доходности ОФЗ подрастут. Кроме того, по практике в июле объемы на бирже падают, потому что инвесторы идут в отпуска. К середине августа объемы возвращаются на биржу", - комментирует ситуацию на рынке ОФЗ главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.