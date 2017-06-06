В течение дня мы ожидаем увидеть консолидацию рынка в районе 1860-1880 пунктов индекса ММВБ - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций провел торговую сессию понедельника в консолидации чуть выше годовых минимумов по индексу ММВБ и ниже психологической отметки 1900, - комментирует аналитик Промсвязьбанка Илья Фролов. - Восстановление индекса ММВБ пока сдерживается коррекцией нефтяных котировок и крепостью курса национальной валюты в условиях повышенного спроса на активы развивающихся рынков. При этом пока мы видим, что движение капитала нерезидентов оказывает поддержку рублю и долговым инструментам, а рынок акций испытывает затяжной отток, начиная с середины февраля, что затрудняет его восстановление даже в относительно благоприятных условиях на внешних рынках. Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно негативный внешний фон, что определит открытие сессии вблизи 1875 пунктов ММВБ. В течение дня мы ожидаем увидеть консолидацию в районе 1860-1880 пунктов. Сегодня в фокусе внимания предварительное слушание по иску Роснефти к АФК Система, кроме того, в первой половине дня финансовую отчетность за 1КВ17 представит НМТП. Завтра Сбербанк опубликует бухгалтерскую отчетность РСБУ за 5 месяцев".