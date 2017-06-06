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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс ММВБ будет консолидироваться около отметки 1850 пунктов - КИТ Финанс Брокер
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06 июня 2017 года 10:29

Индекс ММВБ будет консолидироваться около отметки 1850 пунктов - КИТ Финанс Брокер

"Индекс ММВБ продолжает находиться возле минимумов текущего года. Ближайший "решающий рубеж" располагается на уровне 1850 пунктов, возле которого рынок, скорее всего, и будет консолидироваться в ближайшие дни. В случае ухода ниже указанного уровня потенциал снижения рублевого индикатора оценивается в 1600-1700 пунктов", - полагает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.

Опубликовано: /БК КИТ Финанс/
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