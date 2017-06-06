06 июня 2017 года 09:58
Утренние прогнозы: "низы" где-то близко
По итогам торгов понедельника индекс ММВБ составил 1877,69 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1044,34 пункта (-0,2%), рынок двигался вслед за нефтью. За ночь нефть еще подешевела, аналитики ждут от рынка акций новых "низов", рассчитывая на умеренные потери в начале торгов вторника.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижаются в ожидании публикации ежемесячных прогнозов Минэнерго США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1875 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индекса вблизи текущих уровней под влиянием сдвигов внешнего фона и происходящих событий. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ на открытии вторника, вероятно, умеренно потеряет. Колебания в районе 1850-1900 мы склонны рассматривать в пользу продавцов. Если индекс не сумеет вернуться выше 1900, далее вероятна новая волна снижения к 1800-1850. Покупки рекомендуем по факту снижения к 1800-1850 или в случае возвращения выше 1920 пунктов по индексу ММВБ. Значимой целью в случае возобновления роста, по нашему мнению, выступит отметка 2050 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов акциями возможно продолжение коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Динамика цен на нефть остается неблагоприятной для российского рынка (фьючерсы на Brent торгуются ниже $50 за баррель), геополитические риски заставляют инвесторов искать "защитные" активы (например, золото, подорожавшее за прошедшую неделю почти на 2%)".
TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Как и ожидалось, вчера российский рынок акций предпринял попытку продолжить отскок наверх. Но если в первой половине дня этому факту способствовало восстановление нефтяного рынка, то уже во второй половине рынок нефти вернулся к снижению, потянув за собой и наши индексы. В итоге индексу ММВБ удалось лишь достичь уровня 1894,50 пунктов, а к закрытию вернуться в район 1877,69 пунктов. За ночь стоимость марки Brent "просела" еще ниже, мы видим третий заход к уровню 49$ за баррель, что, на мой взгляд, повышает его прохождение вниз. Негативная динамика нефтяного рынка может заставить котировки вторично проверить важные уровни поддержки на прочность. Пока шансы на "погружение" индекса ММВБ в район 1850+/- пунктов остаются высокими. Идеальным моментом было бы образование близкого к отметке 1849,57 пунктов минимума при появлении расхождений на осцилляторах. В одном я уверена точно, эта неделя должна стать завершающей в снижении. Так что "низы" где-то близко".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Начало дня на российском фондовом рынке может быть негативным. Нефть снижается, а в США ждут очередных доказательств влияния Москвы на местную политику. Впрочем, все это не касается рубля, который будет ждать заседания совета директоров ЦБ РФ 16 июня, на котором ставка может быть снижена на 25 или 50 базисных пунктов".
Опубликовано: /Финмаркет/
.
06 июня 2017 года 19:44
Москва. 6 июня. Доллар США немного снижается, евро слегка повышается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слегка подросшей нефти. читать дальше
.
06 июня 2017 года 19:14
Москва. 6 июня. Рынок акций РФ во вторник просел по индексам на фоне негативной динамики мировых площадок, лидировали в откате акции АФК "Система" на судебных новостях по иску "Роснефти". читать дальше
.
06 июня 2017 года 19:07
Российский рынок акций сегодня остается под негативным влиянием сползающих к отметке 49 долл./барр. котировок фьючерса на нефть марки Brent, отмечает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Торговая активность остается низкой второй день подряд - участники рынка не видят значимых поводов для... читать дальше
.
06 июня 2017 года 18:43
"Во вторник, 6 июня, российский рынок умеренно снижался в пределах половины процента на фоне негативной динамики нефтяных фьючерсов и отрицательного влияния внешних рынков, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. - В лидерах роста – акции Энел Россия, Башнефти, Полиметалла,... читать дальше
.
06 июня 2017 года 18:31
Москва. 6 июня. Котировки среднесрочных выпусков российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают, в то время как остальные бумаги не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне умеренно растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries); при этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны. читать дальше
.
06 июня 2017 года 17:50
"На наш взгляд, на фондовом рынке сейчас царят излишне пессимистичные настроения и с высокой вероятностью роспуск запасов продолжится, что постепенно стабилизирует рынок, - указывает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. - При первых признаках дефицита нефти... читать дальше
.
06 июня 2017 года 16:37
"К середине дня российский рынок торговался без существенной волатильности на низких объёмах. Главным событием дня стало заседание арбитражного суда Башкирии, который принял к рассмотрению иск "Роснефти" (-1,08%) к АФК "Система" (-7,3%) в объёме 170,6 млрд рублей. К иску присоединилось и... читать дальше
.
06 июня 2017 года 16:17
"Во вторник после обеда ключевые российские фондовые индексы остаются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 0,2%, "сползая" до 1875 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок РТС из-за слабеющей нацвалюты снижается почти на 0,3%, до 1042 пунктов. Влияние внешнего фона на... читать дальше
.
06 июня 2017 года 15:56
"Давление на отечественные активы несколько ослабло, но инвесторам явно не хватает уверенности для возвращения к покупкам. Потенциал укрепления индексов ограничивает сдержанный настрой на иностранных площадках, где игроки не решаются принимать торговые решения в ожидании заседания ЕЦБ и выборов в... читать дальше
.
06 июня 2017 года 15:42
Москва. 6 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине из-за дешевеющей нефти. читать дальше
.
06 июня 2017 года 15:36
"За неделю с 26 мая по 2 июня российский рынок ускорил свое падение. Индекс ММВБ потерял 2,7% и опустился до отметки 1882 пункта (до уровней почти годовой давности). Фактически весь рост рынка, связанный с оптимизмом от избрания Дональда Трампа и возможного смягчения отношений Москвы и Вашингтона,... читать дальше
.
06 июня 2017 года 15:16
"Любая напряженность между странами на Ближнем Востоке приводит к опасениям по поводу поставок энергоносителей из данного региона. Катар экспортирует более 500 тыс. баррелей нефти в сутки. Предположения по поводу блокировки этого экспорта первоначально подняли цены. Однако затем волнение спало. В... читать дальше
.
06 июня 2017 года 14:56
"Во вторник, 6 июня, цены на нефть опустились ниже $50 за баррель марки Brent на фоне усиливающихся геополитических рисков на Ближнем Востоке, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - От еще большего снижения нефтяные контракты сдерживает ослабление... читать дальше
.
06 июня 2017 года 14:42
Рынок демонстрирует слабонегативную динамику на фоне известий с судебного заседания по иску Башкирии и Роснефти к АФК Система, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Акции Системы вновь обвалились на 8% на новостях о том, что к... читать дальше
.
06 июня 2017 года 14:22
Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» пересмотрело с повышением до 22% прогноз роста акций ФСК ЕЭС; целевая цена данных бумаг установлена на уровне 0,1995 руб. при текущей стоимости в районе 0,1641 руб., по ним подтверждена рекомендация «покупать».
ФСК ЕЭС – оператор Единой национальной... читать дальше
.