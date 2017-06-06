Утренние прогнозы: "низы" где-то близко

По итогам торгов понедельника индекс ММВБ составил 1877,69 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1044,34 пункта (-0,2%), рынок двигался вслед за нефтью. За ночь нефть еще подешевела, аналитики ждут от рынка акций новых "низов", рассчитывая на умеренные потери в начале торгов вторника.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижаются в ожидании публикации ежемесячных прогнозов Минэнерго США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1875 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индекса вблизи текущих уровней под влиянием сдвигов внешнего фона и происходящих событий. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ на открытии вторника, вероятно, умеренно потеряет. Колебания в районе 1850-1900 мы склонны рассматривать в пользу продавцов. Если индекс не сумеет вернуться выше 1900, далее вероятна новая волна снижения к 1800-1850. Покупки рекомендуем по факту снижения к 1800-1850 или в случае возвращения выше 1920 пунктов по индексу ММВБ. Значимой целью в случае возобновления роста, по нашему мнению, выступит отметка 2050 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов акциями возможно продолжение коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Динамика цен на нефть остается неблагоприятной для российского рынка (фьючерсы на Brent торгуются ниже $50 за баррель), геополитические риски заставляют инвесторов искать "защитные" активы (например, золото, подорожавшее за прошедшую неделю почти на 2%)".

TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Как и ожидалось, вчера российский рынок акций предпринял попытку продолжить отскок наверх. Но если в первой половине дня этому факту способствовало восстановление нефтяного рынка, то уже во второй половине рынок нефти вернулся к снижению, потянув за собой и наши индексы. В итоге индексу ММВБ удалось лишь достичь уровня 1894,50 пунктов, а к закрытию вернуться в район 1877,69 пунктов. За ночь стоимость марки Brent "просела" еще ниже, мы видим третий заход к уровню 49$ за баррель, что, на мой взгляд, повышает его прохождение вниз. Негативная динамика нефтяного рынка может заставить котировки вторично проверить важные уровни поддержки на прочность. Пока шансы на "погружение" индекса ММВБ в район 1850+/- пунктов остаются высокими. Идеальным моментом было бы образование близкого к отметке 1849,57 пунктов минимума при появлении расхождений на осцилляторах. В одном я уверена точно, эта неделя должна стать завершающей в снижении. Так что "низы" где-то близко".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Начало дня на российском фондовом рынке может быть негативным. Нефть снижается, а в США ждут очередных доказательств влияния Москвы на местную политику. Впрочем, все это не касается рубля, который будет ждать заседания совета директоров ЦБ РФ 16 июня, на котором ставка может быть снижена на 25 или 50 базисных пунктов".