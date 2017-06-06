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06 июня 2017 года 10:05
Рынку нефти нужен фундаментальный позитив - eToro
После снижения на прошлой неделе котировки нефти продолжили нисходящее движение, потеряв без малого 1%. Brent едва удержалась над уровнем 49 и под конец дня обосновалась непосредственно под отметкой 50. На утренних торгах актив успел вернуться в район 49, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Изначально рынок позитивно отреагировал на решение Саудовской Аравии и нескольких арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром, расценив развитие событий как эскалацию геополитических рисков на Ближнем Востоке. Но позднее появились страхи по поводу нарушения условий сделки ОПЕК, что повлекло откат цен, который трансформировался в новую волну продаж. По сути, Катар не является важным игроком, который в апреле произвел всего чуть более 600 тыс. баррелей нефти в день. Но сама угроза дестабилизации соглашения не может не находить отражения в динамике "черного золота", особенно на данном этапе, когда рынок эмоционально реагирует на любые негативные факторы. Далее внимание игроков временно переключится на статистику по запасам в США. Ожидается очередное сокращение объемов запасов углеводородов. Но если добыча снова вырастет, давление на Brent усилится. Причем, судя по дальнейшему увеличению числа буровых в Штатах, которое достигло 2-летних максимумов, такой исход вполне вероятен. В более широкой перспективе рынок будет ждать фундаментальных сигналов о выполнении договоренностей странами ОПЕК+ и эффективности принимаемых мер. Любой признак снижения уровня дисциплины в рамках пакта способен отправить котировки к новым минимумам. В среднесрочной перспективе на попытках подъема в район 51 и выше Brent, вероятно, будет привлекать продажи, предполагает специалист eToro.
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06 июня 2017 года 19:44
Москва. 6 июня. Доллар США немного снижается, евро слегка повышается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слегка подросшей нефти. читать дальше
.06 июня 2017 года 19:14
Москва. 6 июня. Рынок акций РФ во вторник просел по индексам на фоне негативной динамики мировых площадок, лидировали в откате акции АФК "Система" на судебных новостях по иску "Роснефти". читать дальше
.06 июня 2017 года 19:07
Российский рынок акций сегодня остается под негативным влиянием сползающих к отметке 49 долл./барр. котировок фьючерса на нефть марки Brent, отмечает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Торговая активность остается низкой второй день подряд - участники рынка не видят значимых поводов для... читать дальше
.06 июня 2017 года 18:43
"Во вторник, 6 июня, российский рынок умеренно снижался в пределах половины процента на фоне негативной динамики нефтяных фьючерсов и отрицательного влияния внешних рынков, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. - В лидерах роста – акции Энел Россия, Башнефти, Полиметалла,... читать дальше
.06 июня 2017 года 18:31
Москва. 6 июня. Котировки среднесрочных выпусков российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают, в то время как остальные бумаги не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне умеренно растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries); при этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны. читать дальше
.06 июня 2017 года 17:50
Мы рекомендуем инвесторам постепенно увеличивать в портфелях долю фондов акций широкого рынка - УК "Райффайзен Капитал"
"На наш взгляд, на фондовом рынке сейчас царят излишне пессимистичные настроения и с высокой вероятностью роспуск запасов продолжится, что постепенно стабилизирует рынок, - указывает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. - При первых признаках дефицита нефти... читать дальше
.06 июня 2017 года 16:37
"К середине дня российский рынок торговался без существенной волатильности на низких объёмах. Главным событием дня стало заседание арбитражного суда Башкирии, который принял к рассмотрению иск "Роснефти" (-1,08%) к АФК "Система" (-7,3%) в объёме 170,6 млрд рублей. К иску присоединилось и... читать дальше
.06 июня 2017 года 16:17
"Во вторник после обеда ключевые российские фондовые индексы остаются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 0,2%, "сползая" до 1875 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок РТС из-за слабеющей нацвалюты снижается почти на 0,3%, до 1042 пунктов. Влияние внешнего фона на... читать дальше
.06 июня 2017 года 15:56
"Давление на отечественные активы несколько ослабло, но инвесторам явно не хватает уверенности для возвращения к покупкам. Потенциал укрепления индексов ограничивает сдержанный настрой на иностранных площадках, где игроки не решаются принимать торговые решения в ожидании заседания ЕЦБ и выборов в... читать дальше
.06 июня 2017 года 15:42
Москва. 6 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине из-за дешевеющей нефти. читать дальше
.06 июня 2017 года 15:36
Рекомендуем инвесторам постепенно увеличивать в портфелях долю фондов акций "широкого" рынка" - УК "Райффайзен Капитал"
"За неделю с 26 мая по 2 июня российский рынок ускорил свое падение. Индекс ММВБ потерял 2,7% и опустился до отметки 1882 пункта (до уровней почти годовой давности). Фактически весь рост рынка, связанный с оптимизмом от избрания Дональда Трампа и возможного смягчения отношений Москвы и Вашингтона,... читать дальше
.06 июня 2017 года 15:16
"Любая напряженность между странами на Ближнем Востоке приводит к опасениям по поводу поставок энергоносителей из данного региона. Катар экспортирует более 500 тыс. баррелей нефти в сутки. Предположения по поводу блокировки этого экспорта первоначально подняли цены. Однако затем волнение спало. В... читать дальше
.06 июня 2017 года 14:56
Перед выступлением Джеймса Коми в Сенате США российские индексы акций будут падать - Dukascopy Bank SA
"Во вторник, 6 июня, цены на нефть опустились ниже $50 за баррель марки Brent на фоне усиливающихся геополитических рисков на Ближнем Востоке, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - От еще большего снижения нефтяные контракты сдерживает ослабление... читать дальше
.06 июня 2017 года 14:42
Выполнение соглашения ОПЕК+ под угрозой, может начаться новая волна падения нефти и рынков - ИК "Фридом-Финанс"
Рынок демонстрирует слабонегативную динамику на фоне известий с судебного заседания по иску Башкирии и Роснефти к АФК Система, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Акции Системы вновь обвалились на 8% на новостях о том, что к... читать дальше
.06 июня 2017 года 14:22
Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» пересмотрело с повышением до 22% прогноз роста акций ФСК ЕЭС; целевая цена данных бумаг установлена на уровне 0,1995 руб. при текущей стоимости в районе 0,1641 руб., по ним подтверждена рекомендация «покупать». ФСК ЕЭС – оператор Единой национальной... читать дальше
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