Рынку нефти нужен фундаментальный позитив - eToro

После снижения на прошлой неделе котировки нефти продолжили нисходящее движение, потеряв без малого 1%. Brent едва удержалась над уровнем 49 и под конец дня обосновалась непосредственно под отметкой 50. На утренних торгах актив успел вернуться в район 49, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Изначально рынок позитивно отреагировал на решение Саудовской Аравии и нескольких арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром, расценив развитие событий как эскалацию геополитических рисков на Ближнем Востоке. Но позднее появились страхи по поводу нарушения условий сделки ОПЕК, что повлекло откат цен, который трансформировался в новую волну продаж. По сути, Катар не является важным игроком, который в апреле произвел всего чуть более 600 тыс. баррелей нефти в день. Но сама угроза дестабилизации соглашения не может не находить отражения в динамике "черного золота", особенно на данном этапе, когда рынок эмоционально реагирует на любые негативные факторы.

Далее внимание игроков временно переключится на статистику по запасам в США. Ожидается очередное сокращение объемов запасов углеводородов. Но если добыча снова вырастет, давление на Brent усилится. Причем, судя по дальнейшему увеличению числа буровых в Штатах, которое достигло 2-летних максимумов, такой исход вполне вероятен.

В более широкой перспективе рынок будет ждать фундаментальных сигналов о выполнении договоренностей странами ОПЕК+ и эффективности принимаемых мер. Любой признак снижения уровня дисциплины в рамках пакта способен отправить котировки к новым минимумам. В среднесрочной перспективе на попытках подъема в район 51 и выше Brent, вероятно, будет привлекать продажи, предполагает специалист eToro.