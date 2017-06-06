Фондовые торги могут начаться с негатива - "Открытие Брокер"

"Начало дня на российском фондовом рынке может быть негативным. Нефть снижается, а в США ждут очередных доказательств влияния Москвы на местную политику. Впрочем, все это не касается рубля, который будет ждать заседания совета директоров ЦБ РФ 16 июня, на котором ставка может быть снижена на 25 или 50 базисных пунктов", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.