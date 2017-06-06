На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 6 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник умеренным снижением, инвесторы оценивали статданные из США и ситуацию в Великобритании, где произошел теракт в преддверии парламентских выборов. Согласно окончательным данным, производительность труда в США в первом квартале 2017 года не изменилась, а стоимость рабочей силы увеличилась на 2,2%. Предварительные данные указывали на снижение первого показателя на 0,6% и рост второго на 3%. Также стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 56,9 пункта с 57,5 пункта в предыдущий месяц. Аналитики в среднем ожидали снижения до 57 пунктов.

Кроме того, инвесторы отреагировали на новость о теракте в Лондоне, жертвами которого стали 7 человек. Теракт произошел перед досрочными парламентскими выборами в Великобритании, которые состоятся в четверг; он может сказаться на результатах голосования, если британцы сочтут, что действующее правительство не принимает должных мер по обеспечению безопасности населения.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются во вторник, инвесторы с опасением ждут результатов парламентских выборов в Великобритании и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Японский индекс Nikkei снизился на 0,95%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%, между тем гонконгский Hang Seng вырос на 0,4% благодаря росту акций местных девелоперов, испытывающих приток инвестиций со стороны китайских инвестфондов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,4% на новости, что ЦБ Австралии оставил базовую ставку в стране неизменной, на уровне 1,5%. Биржа Южной Кореи во вторник закрыта в связи с национальным праздником.

Заседание ЕЦБ пройдет в четверг в Таллине, и большинство экспертов не ожидают от руководства центробанка каких-либо изменений. Однако главы ЕЦБ могут начать обсуждение сроков сворачивания стимулирующей программы на фоне сильного роста экономики еврозоны в первом квартале и позитивных статданных. Кроме того, инвесторы следят за политическими событиями в США, где бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом и ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают во вторник после падения до минимумов за три недели в понедельник в ожидании еженедельного отчета министерства энергетики США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК поднялась на 0,2% - до $49,57 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,21% - до $47,5 за баррель. Накануне рынок отреагировал на разрыв дипломатических отношений между рядом арабских стран и Катаром. Сначала цены подскочили на опасениях перебоев с поставками, однако затем перешли к снижению, поскольку эксперты указали на незначительные риски развития такого сценария. Кроме того, ряд экономистов указали на опасность того, что из-за политических разногласий между членами ОПЕК соглашение об ограничении добычи может быть сорвано.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась почти в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,487 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,107 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 июня снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,53 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (3-5 июня) 0,05%, поднявшись до 511,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС БО-02" (+0,54%), "РЖД-23" (+0,31%) и "ГТЛК БО-01" (+0,12%), а в лидерах снижения - "Бинбанк БО-07" (-0,31%), "Группа ЛСР-БО-001-01" (-0,3%) и "Бинбанк БО-05" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) полностью разместило облигации серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,75% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода, плюс 2,5% годовых. Срок обращения займа - 10 лет, купоны - квартальные. По бондам предусмотрена годовая оферта. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама программа бессрочная.

ООО "КТЖ Финанс" (SPV компания "Казахстанских железных дорог" ("Казахстан темир жолы", КТЖ)) установило ориентир ставки 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 15 млрд рублей в размере 8,85-9,15% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,05-9,36% годовых. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Сбор заявок на бонды пройдет 8 июня с 10:00 МСК до 13:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 13 июня. Ранее компания планировала провести book building бондов 6 июня, а размещение - 9 июня.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 8 июня с 11:00 МСК до 17:30 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,7-8,9% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,89-9,10% годовых. Техническое размещение 3-летних бумаг запланировано на 14 июня. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Росбанк (MOEX: ROSB) 19 июня с 10:00 МСК до 13:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серий БО-002Р-01 и БО-002Р-02. Техническое размещение бумаг запланировано на 28 июня. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 300 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет. Срок действия программы - 50 лет.

Кроме того, Росбанк объявил на 28 июня оферту на приобретение облигаций серий А8 и БО-14. Банк обязуется выкупить до 10 млн облигаций каждой серии по цене 100% от номинала. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 19 по 23 июня. Облигации серии А8 на 10 млрд рублей размещены в сентябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 1 октября 2018 года. Бонды БО-14 на 10 млрд рублей размещены в мае 2016 года. Срок обращения займа - 10 лет, купоны - полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 30 ноября 2018 года.

ПАО "Волга Капитал" планирует 23 июня провести размещение облигаций серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей. Размещение 5-летних бондов пройдет в формате book building. Дата сбора заявок пока неизвестна. Индикативная ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых. Также по облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к Российскому индексу волатильности (RVI) "Московской биржи". Ставка этого дохода будет определяться исходя из среднего значения индекса за год. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску будет предусмотрена годовая оферта. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 20 лет.

Бинбанк (MOEX: MDMB) в рамках оферты приобрел 956,591 тыс. облигаций серии БО-14 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 19,1% выпуска. Облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Срок обращения займа - 6 лет. Купоны полугодовые. Ставка текущего 4-го купона - 11,75% годовых.