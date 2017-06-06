Индекс ММВБ продолжит колебания у текущего уровня - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижаются в ожидании публикации ежемесячных прогнозов Минэнерго США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1875 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индекса вблизи текущих уровней под влиянием сдвигов внешнего фона и происходящих событий, - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. - Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа предстоящих российских событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных финансовых инструментов стоит выделить запланированное рассмотрение судом Башкирии иска "Роснефти" к АФК "Система", пресс-конференцию "Газпрома" "Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу", а также рекомендации совета директоров "Мечела" по дивидендным выплатам".