Индекс РТС по-прежнему может продолжить движение вниз - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов акциями возможно продолжение коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Динамика цен на нефть остается неблагоприятной для российского рынка (фьючерсы на Brent торгуются ниже $50 за баррель), геополитические риски заставляют инвесторов искать "защитные" активы (например, золото, подорожавшее за прошедшую неделю почти на 2%). На валютном рынке возможно некоторое давление внешнего фона на курс рубля, однако оснований для сильных движений пока не наблюдается.