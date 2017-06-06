Ждем роста USD/RUB выше 57 под влиянием негативной динамики нефти - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль все так же удивляет своей устойчивостью под "гнетом" негативных факторов. Нефть сорта Brent продолжает падать. Пробой отметки 49 долларов/баррель - лишь дело времени. Несмотря на то, что конфликт и разрыв дипотношений с Катаром первоначально помогли Brent вырасти в связи с угрозой перебоя в поставках, спустя несколько часов цены вновь пошли вниз. Это вызвано новой волной страхов, что судьба соглашения, достигнутого в мае, теперь под угрозой. Дальнейшей целью станет уровень 48,50. Тем временем и российские власти "не дремлют". Минфин в понедельник принял решение увеличить покупку валюты в пять раз по сравнению с предыдущими разами. В ближайший месяц он планирует на внутреннем рынке потратить 45,1 миллиарда рублей. Но рубль и на это не отреагировал, удерживаясь в районе 56,60 в течение всего дня. Хотя стоит признать, что влияние этих операций на курс будет небольшим: это менее 1% среднедневного объема торгов на валютном рынке Московской биржи. Тем не менее, мы продолжаем ждать роста USD/RUB выше 57 под влиянием негативной динамики нефти", - комментирует ситуацию старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.