Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов вслед за нефтью, выросла АФК "Система"

Москва. 5 июня. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов вслед за нефтью, не сумевшей развить отскок на катарском факторе; динамика blue chips оказалась смешанной, при этом выросли вторые торги подряд перепроданные ранее акции АФК "Система".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1877,69 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1044,34 пункта (-0,2%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар просел до 56,64 рубля (-0,02 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,1%), "Газпрома" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%).

Акции АФК "Система" выросли на 4,9% (до 14,16 рубля); в прошлую пятницу бумаги подскочили на 8,5% после того, как глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин допустил вероятность мирового соглашения компании с АФК "Система".

В росте также лидировали рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Роснефти" (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%).

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (подросла Япония, просел Китай), трейдеры сохраняют осторожность в ожидании запланированных на 8 июня парламентских выборов в Великобритании, где в минувшие выходные произошел очередной теракт. В Европе индексы снижаются (FTSE, CAC 40 теряют 0,1-0,7%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

На нефтяном рынке цены вернулись к снижению после локального роста из-за политической напряженности на Ближнем Востоке. Объединенные Арабские Эмираты и ряд других арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они заявили о закрытии в Катаре своих дипломатических миссий и выводе дипперсонала, планируемом прекращении морского и авиасообщения между ними и Катаром. Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ, запрещенных в РФ.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $49,2 за баррель (-1,5% и -1,3% в пятницу), июльская цена WTI - $47,07 за баррель (-1,2% и -1,5% в пятницу).

Конфликт не сказался на поставках нефти, однако он создает риск перебоев экспорта сырья из региона, отмечают эксперты. Согласно данным министерства энергетики США, на долю Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% всего объема нефти, поставляемого морским путем.

По оценке ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, настрой на глобальных рынках в начале недели далек от позитивного, инвесторы скептически подходят к оценке перспектив мирового экономического роста после выхода порции слабой статистики в США.

На отечественном фондовом рынке также не чувствуется уверенности покупателей, тем более что нефти Brent не удалось закрепиться выше $50 за баррель, несмотря на резкую политическую эскалацию на Ближнем Востоке.

На текущей неделе, 8 июня, состоится заседание Европейского ЦБ, по итогам которого могут остаться неизменными как ставки, так и риторика главы регулятора Марио Драги. Курс доллара США пока стабилизировался возле 56,6 руб./$1, сигналов к росту или снижению не наблюдается.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, рынок акций в понедельник показал маловыразительную динамику ввиду слабой нефти и неоднозначных настроений на мировых рынках.

В финансовом секторе ощутимо просели акции Сбербанка, как наиболее восприимчивые в силу своей хорошей ликвидности к колебаниям настроений инвесторов. Выросли бумаги АФК "Система" перед слушанием во вторник дела по иску "Роснефти", а также "Мосбиржи".

Металлургический сектор чувствовал себя увереннее, чем рынок в целом, благодаря росту цен на промышленные металлы и повышении оценок глобального Metals & Mining последние сессии.

Попытки восстановления индекса ММВБ пока пресекаются коррекцией нефтяных котировок и крепостью курса рубля в условиях повышенного спроса на активы развивающихся рынков. Впрочем, российский рынок акций пока движется в контртренде по движению капитала и испытывает затяжной отток, начиная с середины февраля, что затрудняет его восстановление даже в относительно благоприятных условиях на внешних площадках. Уровень поддержки 1850-1870 пунктов по индексу ММВБ, скорее всего, устоит, и к концу недели индекс восстановится к отметке 1900 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утренняя волна оптимизма, связанная с ростом нефти на катарском кризисе, прошла, и все вернулось на круги унылой торговли. Продолжили рост бумаги АФК "Система" в надежде на мировое соглашение с "Роснефтью".

"МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+1,8%) сообщила об увеличении прибыли по МСФО в первом квартале на 7% (до 2,45 млрд рублей). Аутсайдерами выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,5%), лишившиеся на бирже дивидендной составляющей. Утром активные покупки велись в нефтяных бумагах, однако оптимизм поутих, поскольку катарский кризис вряд ли окажет существенное влияние на торговлю нефти (Катар не является крупным экспортером "черного золота"). Более серьезные последствия могут проявиться в том случае, если будут введены ограничения на поставки СПГ из этой страны. Тогда получателем благ от ситуации станут "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) и "Газпром" (MOEX: GAZP).

На нефтяном рынке участники обеспокоены тем, что подобные конфликтные ситуации негативно скажутся на дисциплине соглашения по ограничению добычи. Агентство Reuters уточняет, что в мае экспортные поставки нефти из ОПЕК могут составить 25,18 млн б/с по сравнению с 24,1 млн б/с в апреле. Ранее сообщалось о том, что морские поставки в мае сократились до 24,3 млн б/с. За арабскими историями почти незамеченной прошла новость о том, что администрация Дональда Трампа может ввести санкции против Венесуэлы, включая нефтедобывающую компанию PDVSA. Примечательно, что Венесуэла является одним из крупнейших поставщиков нефти в США, уступая по объемам Канаде и Саудовской Аравии. В марте доля Венесуэлы в американском нефтяном импорте составила 8%.

Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина, индекс ММВБ в перспективе двух недель может показать рост до 1940 пунктов. Однако, учитывая то, что эта неделя будет насыщена событиями на международном рынке, рост может носить "рваный" характер.

В Европе главными событиями этой недели будут парламентские выборы в Великобритании и заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики (четверг). В центре внимания инвесторов на американских рынках теперь будет заседание ФРС США 13-14 июня, на котором, как ожидается, будут повышены ставки.

Что касается нефтяного рынка, то в ближайшие дни котировки нефти марки Brent останутся в рамках $47-55 за баррель. Поддержит котировки напряженность на Ближнем Востоке и автомобильный сезон в США. В США продолжается рост числа активных буровых установок, общая добыча нефти выросла в стране до 9,34 млн б/с, но преувеличивать влияние сланцевых буровиков США на мировые цены на нефть не стоит. На США приходится всего лишь девятая часть мировой добычи нефти. Пока страны ОПЕК придерживаются заключенных договоренностей, хотя дисциплина в мае несколько снизилась.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в снижении лидировали акции АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-5,6%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-2,9%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,8%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-2,3%).

Подорожали бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,5%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 23,409 млрд рублей (из них 7,624 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).