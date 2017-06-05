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05 июня 2017 года 19:45

Рубль повышается к доллару и евро в связи со спросом на рублевую ликвидность

Москва. 5 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник; рубль повышается к бивалютной корзине в связи с повышенным спросом на рублевую ликвидность.

Курс доллара США составил 56,64 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 2,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,73 руб./EUR1, понизившись на 18,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 9,6 копейки, подешевев до 59,83 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", несмотря на сильное падение цен на нефть, рубль повышается к доллару и евро в связи с повышенным спросом на рублевую ликвидность со стороны российских банков, которым необходимо увеличить объем средств на корсчетах в ЦБ РФ в связи с окончанием во вторник периода усреднения. Падение цен на нефть эталонных марок в понедельник превышает 1% из-за роста политической напряженности на Ближнем Востоке. Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшились на 1,42% - до $49,24 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустилась на 1,15% - до $47,11 за баррель.

Как сообщалось, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и Мальдивские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине обвинения властей страны в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ, запрещенных в РФ. Представители Катара все обвинения отрицают. Катар не является крупным производителям нефти - страна добывала всего 618 тыс. баррелей нефти в сутки в апреле. Гораздо большие опасения ситуация вызывает у игроков газового рынка. В 2016 году объем экспортированного Катаром сжиженного природного газа составил 77,2 млн тонн, что составляет почти треть общемировых поставок.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко сообщил "Интерфаксу", что торги в понедельник проходили в спокойном режиме, и несмотря на сильное снижение нефти, на внутреннем валютном рынке не было каких-либо сильных движений. "Российский рубль повысился при открытии торгов следом за растущей нефтью, однако после того, как цены на нее упали, пара "доллар-рубль" отошла от утренних уровней и весь день оставалась на уровне 56,6-56,7 руб./$1. Причины такого поведения рубля на торгах понедельника не очень понятны. По идее, рынок должен был реагировать на нефть, однако этого не произошло, и он оставался в узких диапазонах", - подчеркнул А.Панасенко.

По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, усиление спроса на рублевую ликвидность обусловлено окончанием во вторник периода усреднения обязательных резервов в ЦБ, в рамках которого ряду банков необходимо увеличить объем средств на корсчетах у регулятора. "Возросшие потребности в рублевой ликвидности могли стать фактором, поддержавшим рубль на валютном рынке. Так, пара "доллар-рубль" торговалась к концу рабочего дня на уровне 56,62 руб./$1, то есть почти там же, где закрылась в пятницу. При этом рубль игнорировал снижение цены на нефть в течение почти всего понедельника и новости о планируемом увеличении объема покупки валюты Минфином в июне", - отметил Ю.Кравченко.

"Минфин России со среды, 7 июня, нарастит объемы покупок иностранной валюты до 2,1 млрд рублей в день с 0,4 млрд рублей ранее. Постепенно выкупать валюту ведомство начало еще в феврале и с тех пор несколько раз возвращалось к реализации подобной схемы. По словам министра финансов Антона Силуанова, основная цель валютных интервенций кроется в сглаживании волатильности курса национальной валюты. Если это действительно приоритет данных действий, то Минфин напрасно тратит и время, и деньги, так как указанные объемы внутридневных покупок не окажут на курсы никакого влияния. По итогам мая текущего года среднедневной объем торгов на валютном рынке "Московской биржи" составил 1,4 трлн рублей. Сюда входят все кассовые сделки, сделки своп, форварды и другое. Чуть больше 2 млрд рублей, потраченных на покупки валюты внутри дня, инвесторы могут и не заметить", - пояснила старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 6 июня на 7,24 копейки, до 56,62 руб./$1, и поднял курс евро на 20,18 копейки, до 63,81 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 2,88 копейки по отношению к пятнице и составил 56,6069 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 1,32 копейки по отношению к 2 июня и составил 56,6363 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 788,947 млн, из которых $1 млрд 133,992 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 654,955 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 19,29 копейки к пятнице - до 63,7511 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника поднялся на 14,28 копейки по отношению к 2 июня и составил 63,7812 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR469,323 млн, из которых EUR270,125 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR199,198 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в понедельник лишь незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,33% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 3 б.п. - до 9,35 б.п., на срок 3 месяца - на 2 б.п., до 9,34% годовых, на срок 6 месяцев - на 3 б.п., до 9,3% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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