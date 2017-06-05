К концу недели индекс ММВБ восстановится к отметке 1900 п. - Промсвязьбанк

Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал маловыразительную динамику ввиду слабой динамики цен на нефть и неоднозначных настроений на мировых рынках, отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов.

В нефтегазовом секторе эксперт выделил сильную динамику акций Газпром нефти (+1.9%) и Сургутнефтегаза (+1.3%), при продолжающемся давлении на ключевые «голубые фишки» сектора – Газпром (-0.3%) и НОВАТЭК (-0.7%). Кроме того, слабо положительную динамику продемонстрировали бумаги ЛУКОЙЛа (0%) и Роснефти (+0.4%). В финансовом секторе сильное снижение продемонстрировали бумаги Сбербанка (ао: -1.5%; ап: -1.9%), наиболее восприимчивые в силу своей хорошей ликвидности к колебаниям настроений инвесторов. Положительное изменение продемонстрировали бумаги Мосбиржи (+1.3%) и АФК Система (+5.7%) перед завтрашним слушанием дела по иску Роснефти, а также после публикации финансовой отчетности за 1КВ17.

На взгляд аналитика, металлургический сектор чувствовал себя в понедельник увереннее, чем рынок в целом, благодаря росту цен на промышленные металлы и повышении оценок глобального Metals&Mining последние сессии. В лидерах роста стоит отметить акции НорНикеля (+0.8%) и ОК Русал (+1.1%). Бумаги ММК (-3.7%) упали меньше, чем размер дивиденда, после отсечки.

Повышенный интерес сегодня наблюдался также в отношении медиа и ИТ активов, что вывело в лидеры роста акции Яндекса (+3.6%), QIWI (+1.5%). В электроэнергетическом сегменте динамика акций была сегментированной, снизились по итогам сессии наиболее ликвидные бумаги РусГидро (-1.0%), Интер РАО ЕЭС (-0.7%) и ФСК ЕЭС (-0.7%), прибавили в капитализации ОГК-2 (+1.1%), Энел Россия (+1.0%) и ТГК-1 (+2.5%).

"Восстановление индекса ММВБ пока сдерживается коррекцией нефтяных котировок и крепостью курса национальной валюты в условиях повышенного спроса на активы развивающихся рынков. Впрочем, российский рынок пока движется в контртренде по движению капитала, и испытывает затяжной отток, начиная с середины февраля, что затрудняет его восстановление даже в относительно благоприятных условиях на внешних рынках. Рассчитываем, что уровень поддержки 1850-1870 пунктов устоит, и к концу недели индекс ММВБ восстановится к отметке 1900", - заключает специалист Промсвязьбанка.