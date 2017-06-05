Цены евробондов РФ в понедельник изменяются незначительно на фоне стабильных UST

Москва. 5 июня. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник незначительные на фоне стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 2 июня на 8 базисных пунктов - до 120,64% от номинала, что соответствует доходности 2,22% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 5 базисных пунктов относительно итогов пятницы, составив 101,23% от номинала. Их доходность выросла на 1,5 базисных пункта и составила 1,46% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился всего на 3,5 пункта и составил 76 базисных пунктов.

В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 2 июня всего на 3 базисных пункта - до 117,21% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,725% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали всего на 0,5 базисных пункта - до 113,195% от номинала (доходность - 4,72% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 15 базисных пунктов, до 105,9% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,96% годовых), с погашением в 2023 году - на 3 пункта, до 108,68% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,33% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня держатся на уровнях закрытия предыдущего дня, несмотря на негативную динамику мировых цен на нефть, которые в ходе торгов вновь приближались к отметке $49 за баррель сорта Brent. При этом российский рубль также довольно устойчив и особо не реагирует на негативную динамику нефти. Стабилен также рынок рублевых гособлигаций - ОФЗ. Другие emerging markets тоже не демонстрируют ярко выраженной тенденции. Таким образом, российский рынок евробондов в этом плане не является исключением и укладывается в рамки общемирового бокового тренда. В ближайшие недели ожидается размещение нового выпуска суверенных еврооблигаций России в объеме около $3 млрд, что в целом не очень много для рынка, который может с легкостью "переварить" такой объем", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.