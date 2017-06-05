Окончание периода усреднения обязательных резервов поддержало рубль - ИК "Велес Капитал"

В понедельник впервые за длительное время спрос банков на аукционе РЕПО с Федеральным казначейством превысил вдвое предложенный лимит, составив немногим менее 600 млрд руб., констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Нехватка ресурсов отмечалась и на рынке межбанковского кредитования, где индикативная ставка MosPrime o/n прибавила еще 3 б.п., составив 9,33% годовых. Усиление спроса на рублевую ликвидность обусловлено окончанием периода (во вторник) усреднения обязательных резервов в ЦБ, в рамках которого ряду банков необходимо увеличить объем средств на корсчетах у регулятора.

"Возросшие потребности в рублевой ликвидности могли стать фактором, поддержавшим рубль на валютном рынке,- отмечает эксперт ИК. - Так, отечественная валюта торговалась к концу рабочего дня на уровне 56,62 руб., то есть почти там же, где закрылась в пятницу. При этом рубль игнорировал снижение цены на нефть в течение почти всего понедельника и новости о планируемом увеличении объема покупки валюты Минфином в июне.

На очередном аукционе валютного РЕПО (на 28 дней) спрос банков вдвое превысил объем предложения регулятора, составив 1,2 млрд долл. Однако в ближайшее время можно не ожидать усиления спроса на валютную ликвидность, так как объем погашения «старой» задолженности на текущей неделе не превышает 1 млрд долл.

В понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина поделилась с рынком информацией, что на ближайшем заседании 16 июня регулятор будет по сути рассматривать лишь два сценария — снижение ставки на 0,25 или на 0,50 п.п. Мы отмечаем традиционно консервативный подход ЦБ, в рамках которого регулятор, вероятно, предпочтет не баловать участников рынка вторым подряд снижением ставки более чем на 25 б.п., даже несмотря на сопутствующие условия. Тем не менее, в настоящее время Банк России, на наш взгляд, располагает всеми необходимыми предпосылками для еще одного смягчения процентной политики не менее чем на 50 б.п.".