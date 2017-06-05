.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Окончание периода усреднения обязательных резервов поддержало рубль - ИК "Велес Капитал"
.
05 июня 2017 года 18:41
Окончание периода усреднения обязательных резервов поддержало рубль - ИК "Велес Капитал"
В понедельник впервые за длительное время спрос банков на аукционе РЕПО с Федеральным казначейством превысил вдвое предложенный лимит, составив немногим менее 600 млрд руб., констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Нехватка ресурсов отмечалась и на рынке межбанковского кредитования, где индикативная ставка MosPrime o/n прибавила еще 3 б.п., составив 9,33% годовых. Усиление спроса на рублевую ликвидность обусловлено окончанием периода (во вторник) усреднения обязательных резервов в ЦБ, в рамках которого ряду банков необходимо увеличить объем средств на корсчетах у регулятора. "Возросшие потребности в рублевой ликвидности могли стать фактором, поддержавшим рубль на валютном рынке,- отмечает эксперт ИК. - Так, отечественная валюта торговалась к концу рабочего дня на уровне 56,62 руб., то есть почти там же, где закрылась в пятницу. При этом рубль игнорировал снижение цены на нефть в течение почти всего понедельника и новости о планируемом увеличении объема покупки валюты Минфином в июне. На очередном аукционе валютного РЕПО (на 28 дней) спрос банков вдвое превысил объем предложения регулятора, составив 1,2 млрд долл. Однако в ближайшее время можно не ожидать усиления спроса на валютную ликвидность, так как объем погашения «старой» задолженности на текущей неделе не превышает 1 млрд долл. В понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина поделилась с рынком информацией, что на ближайшем заседании 16 июня регулятор будет по сути рассматривать лишь два сценария — снижение ставки на 0,25 или на 0,50 п.п. Мы отмечаем традиционно консервативный подход ЦБ, в рамках которого регулятор, вероятно, предпочтет не баловать участников рынка вторым подряд снижением ставки более чем на 25 б.п., даже несмотря на сопутствующие условия. Тем не менее, в настоящее время Банк России, на наш взгляд, располагает всеми необходимыми предпосылками для еще одного смягчения процентной политики не менее чем на 50 б.п.".
.
06 июня 2017 года 09:32
"Как и ожидалось, вчера российский рынок акций предпринял попытку продолжить отскок наверх. Но если в первой половине дня этому факту способствовало восстановление нефтяного рынка, то уже во второй половине рынок нефти вернулся к снижению, потянув за собой и наши индексы. В итоге индексу ММВБ... читать дальше
.06 июня 2017 года 09:28
Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник умеренным снижением. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник. читать дальше
.06 июня 2017 года 09:21
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижаются в ожидании публикации... читать дальше
.06 июня 2017 года 09:14
егодня в начале торгов акциями возможно продолжение коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Динамика цен на нефть остается неблагоприятной для российского рынка (фьючерсы на Brent торгуются ниже $50 за баррель), геополитические... читать дальше
.06 июня 2017 года 09:07
"Рубль все так же удивляет своей устойчивостью под "гнетом" негативных факторов. Нефть сорта Brent продолжает падать. Пробой отметки 49 долларов/баррель - лишь дело времени. Несмотря на то, что конфликт и разрыв дипотношений с Катаром первоначально помогли Brent вырасти в связи с угрозой перебоя в... читать дальше
.06 июня 2017 года 09:00
"Индекс ММВБ на открытии вторника, вероятно, умеренно потеряет. Колебания в районе 1850-1900 мы склонны рассматривать в пользу продавцов. Если индекс не сумеет вернуться выше 1900, далее вероятна новая волна снижения к 1800-1850. Покупки рекомендуем по факту снижения к 1800-1850 или в случае... читать дальше
.05 июня 2017 года 19:57
Москва. 5 июня. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов вслед за нефтью, не сумевшей развить отскок на катарском факторе; динамика blue chips оказалась смешанной, при этом выросли вторые торги подряд перепроданные ранее акции АФК "Система". читать дальше
.05 июня 2017 года 19:45
Москва. 5 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник; рубль повышается к бивалютной корзине в связи с повышенным спросом на рублевую ликвидность. читать дальше
.05 июня 2017 года 19:12
Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал маловыразительную динамику ввиду слабой динамики цен на нефть и неоднозначных настроений на мировых рынках, отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов. В нефтегазовом секторе... читать дальше
.05 июня 2017 года 18:55
Москва. 5 июня. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник незначительные на фоне стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно. читать дальше
.05 июня 2017 года 18:12
Morgan Stanley повысил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2017 года с 1,2% до 1,5% и по итогам 2018 года с 1,6% до 1,8%, говорится в обзоре инвестбанка. "Наш прогноз стоимости нефти марки Urals был немного повышен - с $50 до $52 за баррель в 2017 году, а в 2018 году мы ожидаем $53. Кроме того, на... читать дальше
.05 июня 2017 года 17:43
ING Bank поднял прогноз роста ВВП РФ в 2018 году с 1,6% до 2,0% в связи с повышением ожиданий роста потребительского спроса на фоне более высоких, чем прогнозировалось ранее, темпов роста зарплат бюджетникам, говорится в обзоре экономиста банка по РФ и СНГ Дмитрия Полевого. Прогноз роста ВВП РФ... читать дальше
.05 июня 2017 года 17:19
Рынок акций может повторить тестирование сопротивления на уровне 1700 пунктов индекса ММВБ - ИК "Финам"
Сегодня российский рынок начал торги ростом основных индексов, однако ко второй половине торгов ситуация кардинально изменилась, указывает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Рынок энергоносителей, который поддержал российских «быков» в первые часы, возобновил негативную динамику, в результате чего... читать дальше
.05 июня 2017 года 16:47
"В понедельник американская валюта показывает разнонаправленную динамику в основных валютных парах. Евро корректируется вниз после очередной неудачной попытки тестировании барьера на 1,13. Фунт "пробует" на прочность психологическую отметку 1,30 в предвкушении победы Мэй на выборах, а USD/JPY... читать дальше
.05 июня 2017 года 16:18
"К середине дня российский рынок акций торговался без существенных изменений от пятничного закрытия на пониженных объёмах. Утренняя волна оптимизма, связанная с ростом нефти на катарском кризисе, прошла и все вернулось "на круги" унылой торговли. Продолжают расти бумаги АФК "Системы" (+5,1%) в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.