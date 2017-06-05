ING Bank повысил прогноз роста ВВП РФ в 2018г до 2% на ожиданиях роста потребительского спроса

ING Bank поднял прогноз роста ВВП РФ в 2018 году с 1,6% до 2,0% в связи с повышением ожиданий роста потребительского спроса на фоне более высоких, чем прогнозировалось ранее, темпов роста зарплат бюджетникам, говорится в обзоре экономиста банка по РФ и СНГ Дмитрия Полевого.

Прогноз роста ВВП РФ по итогам 2017 года остался без изменения и составляет 1,7%.

Как отмечается в обзоре, сырьевые аналитики ING Bank подтвердили прогноз цен на нефть. По их оценкам, стоимость нефти марки Brent снизится во втором полугодии 2017 года и первом полугодии 2018 года до $45 за баррель.

Кроме того, в аналитическом материале говорится, что экономист незначительно скорректировал прогноз по инфляции в РФ по итогам 2017 года с 3,6% до 3,7%. На конец 2018 года он ожидает инфляцию на уровне 4%. По мнению Д.Полевого, если только курс рубля не упадет до 65 руб./$1 или ниже, значительных рисков для таргета ЦБ РФ по инфляции на уровне 4% нет.

По оценкам эксперта, на конец третьего квартала 2017 года курс рубля составит 61,8 руб./$1 (нефть $45 за баррель), четвертого квартала 2017 года - 62,6 руб./$1 (нефть $45), первого квартала 2018 года - 62 руб./$1 (нефть $40), второго квартала 2018 года - 60,2 руб./$1 (нефть $45).

Центробанк РФ продолжит осторожное постепенное понижение ключевой ставки, считает экономист. По его прогнозам, на конец 2017 года ставка составит 8,25%, а на конец 2018 года - 7%.