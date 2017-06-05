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05 июня 2017 года 16:47
Судьба доллара решится в четверг - eToro
"В понедельник американская валюта показывает разнонаправленную динамику в основных валютных парах. Евро корректируется вниз после очередной неудачной попытки тестировании барьера на 1,13. Фунт "пробует" на прочность психологическую отметку 1,30 в предвкушении победы Мэй на выборах, а USD/JPY скромно восстанавливается, удерживаясь под отметкой 111,00. Важным для рынков и для доллара днем станет четверг, когда состоится заседание ЕЦБ и выступление экс-главы ФБР Джеймса Коми в рамках слушаний в Сенате. Здесь таятся серьезные риски для доллара. Если Коми подтвердит, что Трамп обращался к нему с просьбой прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Флинна, рынки расценят это как попытку президента оказать давление на следствие. И это чревато массовыми распродажами доллара на усилении политических рисков и повышения угрозы импичмента, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - В противном случае американская валюта покажет "ралли облегчения", но оно не будет продолжительным и устойчивым, поскольку рынки также не забывают снижать свои ожидания относительно темпов ужесточения политики ФРС после слабых пятничных данных по рынку труда. Вероятность июньского повышения ставки не изменилась и остается высокой. Но все более настораживающие экономические сигналы вкупе с политической неопределенностью в Вашингтоне заставляют участников рынка сомневаться в том, что мы увидим три повышения стоимости кредитования в этом году. На этом фоне общий потенциал укрепления доллара выглядит ограниченным".
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06 июня 2017 года 09:32
"Как и ожидалось, вчера российский рынок акций предпринял попытку продолжить отскок наверх. Но если в первой половине дня этому факту способствовало восстановление нефтяного рынка, то уже во второй половине рынок нефти вернулся к снижению, потянув за собой и наши индексы. В итоге индексу ММВБ... читать дальше
.06 июня 2017 года 09:28
Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник умеренным снижением. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник. читать дальше
.06 июня 2017 года 09:21
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижаются в ожидании публикации... читать дальше
.06 июня 2017 года 09:14
егодня в начале торгов акциями возможно продолжение коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Динамика цен на нефть остается неблагоприятной для российского рынка (фьючерсы на Brent торгуются ниже $50 за баррель), геополитические... читать дальше
.06 июня 2017 года 09:07
"Рубль все так же удивляет своей устойчивостью под "гнетом" негативных факторов. Нефть сорта Brent продолжает падать. Пробой отметки 49 долларов/баррель - лишь дело времени. Несмотря на то, что конфликт и разрыв дипотношений с Катаром первоначально помогли Brent вырасти в связи с угрозой перебоя в... читать дальше
.06 июня 2017 года 09:00
"Индекс ММВБ на открытии вторника, вероятно, умеренно потеряет. Колебания в районе 1850-1900 мы склонны рассматривать в пользу продавцов. Если индекс не сумеет вернуться выше 1900, далее вероятна новая волна снижения к 1800-1850. Покупки рекомендуем по факту снижения к 1800-1850 или в случае... читать дальше
.05 июня 2017 года 19:57
Москва. 5 июня. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов вслед за нефтью, не сумевшей развить отскок на катарском факторе; динамика blue chips оказалась смешанной, при этом выросли вторые торги подряд перепроданные ранее акции АФК "Система". читать дальше
.05 июня 2017 года 19:45
Москва. 5 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник; рубль повышается к бивалютной корзине в связи с повышенным спросом на рублевую ликвидность. читать дальше
.05 июня 2017 года 19:12
Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал маловыразительную динамику ввиду слабой динамики цен на нефть и неоднозначных настроений на мировых рынках, отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов. В нефтегазовом секторе... читать дальше
.05 июня 2017 года 18:55
Москва. 5 июня. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник незначительные на фоне стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно. читать дальше
.05 июня 2017 года 18:41
В понедельник впервые за длительное время спрос банков на аукционе РЕПО с Федеральным казначейством превысил вдвое предложенный лимит, составив немногим менее 600 млрд руб., констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Нехватка ресурсов... читать дальше
.05 июня 2017 года 18:12
Morgan Stanley повысил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2017 года с 1,2% до 1,5% и по итогам 2018 года с 1,6% до 1,8%, говорится в обзоре инвестбанка. "Наш прогноз стоимости нефти марки Urals был немного повышен - с $50 до $52 за баррель в 2017 году, а в 2018 году мы ожидаем $53. Кроме того, на... читать дальше
.05 июня 2017 года 17:43
ING Bank поднял прогноз роста ВВП РФ в 2018 году с 1,6% до 2,0% в связи с повышением ожиданий роста потребительского спроса на фоне более высоких, чем прогнозировалось ранее, темпов роста зарплат бюджетникам, говорится в обзоре экономиста банка по РФ и СНГ Дмитрия Полевого. Прогноз роста ВВП РФ... читать дальше
.05 июня 2017 года 17:19
Рынок акций может повторить тестирование сопротивления на уровне 1700 пунктов индекса ММВБ - ИК "Финам"
Сегодня российский рынок начал торги ростом основных индексов, однако ко второй половине торгов ситуация кардинально изменилась, указывает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Рынок энергоносителей, который поддержал российских «быков» в первые часы, возобновил негативную динамику, в результате чего... читать дальше
.05 июня 2017 года 16:18
"К середине дня российский рынок акций торговался без существенных изменений от пятничного закрытия на пониженных объёмах. Утренняя волна оптимизма, связанная с ростом нефти на катарском кризисе, прошла и все вернулось "на круги" унылой торговли. Продолжают расти бумаги АФК "Системы" (+5,1%) в... читать дальше
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