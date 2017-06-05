Рубль развернулся вниз с утренних максимумов из-за возобновившей падение нефти

Москва. 5 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник; рубль развернулся вниз на фоне возобновившей падение нефти, но пока продолжает повышаться к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 56,65 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 0,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,72 руб./EUR1, понизившись на 19,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 9,2 копейки, подешевев до 59,83 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 6 июня на 7,24 копейки, до 56,62 руб./$1, и поднял курс евро на 20,18 копейки, до 63,81 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отошел от утренних максимумов на фоне развернувшейся вниз нефти, но пока продолжает немного повышаться в основных валютных парах. Котировки "черного золота", демонстрировавшие рост утром в понедельник из-за роста политической напряженности на Ближнем Востоке, перешли к снижению, а цены марки Brent вновь опустились ниже $50 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась на 0,76% - до $49,57 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,63% - до $47,36 за баррель.

Как сообщалось, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и Мальдивские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине обвинения властей страны в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ, запрещенных в РФ. Представители Катара все обвинения отрицают. Катар не является крупным производителям нефти - страна добывала всего 618 тыс. баррелей нефти в сутки в апреле. Гораздо большие опасения ситуация вызывает у игроков газового рынка. В 2016 году объем экспортированного Катаром сжиженного природного газа составил 77,2 млн тонн, что составляет почти треть общемировых поставок.

"Российский рубль достаточно стойко переживает снижение нефтяных цен, однако то затишье, которое мы сейчас наблюдаем на российском валютном рынке, вероятнее всего перед бурей. Большинство участников рынка убеждено, что особого потенциала для роста российского рубля нет. А вот для снижения потенциал довольно-таки большой. Мы также разделяем эту позицию и считаем, что текущий диапазон 56-57 руб./$1 хорошо подходит для покупки доллара на среднесрочную перспективу", - полагает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

"Пара "доллар-рубль" по-прежнему не торопится с резкими движениями, удерживаясь в диапазоне 56-57 руб./$1. Выбить пару из этого канала способно более внушительное движение котировок нефти в том или ином направлении. Если Brent в ближайшее время не сможет сосредоточиться на позитивных сигналах и вернуться выше уровня $51 за баррель, доллар может активизировать движение к уровню 57 руб./$1", - прогнозирует директор аналитического департамента компании "Альфа-Форекс" Андрей Диргин.

"Напряженность на Ближнем Востоке привела к утреннему росту цен на нефть, однако, данный фактор оказал лишь кратковременную поддержку нефтяным ценам. Тем не менее, в целом мы считаем, что с фундаментальной точки зрения цены на нефть в ближайшие месяцы могут вернуться ближе к отметкам в $53-55 за баррель. Диапазон в 56-58 руб./$1 для пары "доллар-рубль" по-прежнему сохраняет актуальность. В случае восстановления нефтяных котировок пара может вернуться к нижней границе диапазона. Ключевой фактор риска для рубля на текущей неделе - это возможность ухудшения настроений на глобальных рынках по факту выступления экс-главы ФБР США Джеймса Коми перед комитетом Сената США в четверг", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в понедельник лишь незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,33% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 3 б.п. - до 9,35 б.п., на срок 3 месяца - на 2 б.п. - до 9,34% годовых, на срок 6 месяцев - на 3 б.п. - до 9,3% годовых.

"Текущая неделя обещает сохранить комфортную конъюнктуру. Минимальные отвлечения ликвидности делают более значимыми параметры депозитного аукциона ЦБ РФ во вторник. До начала нового налогового периода регулятор имеет возможность временно изъять с рынка на 100-200 млрд рублей больше, чем на прошлом депозитном аукционе", - прогнозирует аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.