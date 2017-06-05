Фондовый рынок рискует закрыть день в "минусе" на слабой нефти - "Открытие Брокер"

"К середине дня российский рынок акций торговался без существенных изменений от пятничного закрытия на пониженных объёмах. Утренняя волна оптимизма, связанная с ростом нефти на катарском кризисе, прошла и все вернулось "на круги" унылой торговли. Продолжают расти бумаги АФК "Системы" (+5,1%) в надежде на мировое соглашение с "Роснефтью" (+0,03%). Впрочем, компания также отчиталась за I квартал по МСФО и сообщила о снижении выручки лишь на 0,6%. Существенной статистики на вечер нет. Российский рынок рискует закрыть день в "минусе" на слабой нефти. Кроме того, рост геополитической напряжённости вряд ли способствует покупкам, хотя именно российский бизнес может извлечь из этого неожиданные преимущества", - обращает внимание аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.