Во второй половине дня ожидаем падения российских индексов акций - Dukascopy Bank SA

"Российские индексы двигаются разнонаправлено. Так, благодаря стабильности нефтяных контрактов и росту курса рубля относительно доллара на 10 копеек (до 56,55 руб./долл.) индекс РТС вырос с начала дня на 0,04% (до 1046,3 пунктов). В то же время индекс ММВБ незначительно снижается и торгуется на текущий момент у отметки 1881,3 пункта. Во второй половине дня мы ожидаем падения российских индексов акций из-за роста курса американского доллара. Дело в том, что если в США выйдут позитивные данные по изменению заказов на товары длительного пользования, то начнётся коррекционный рост корзины DXY", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.