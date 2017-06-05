$1300 может стать для золота сильным уровнем сопротивления, от которого цены пойдут вниз - "Открытие Брокер"

"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают под влиянием ослабления курса доллара США. Американский фондовый рынок возобновил рост, что поддерживает рост на рынке палладия. Теракты в Лондоне наряду с приближающимися внеочередными выборами в британский парламент подтолкнули цены вверх. Тем не менее, активность на рынках пониженная, поскольку игроки ждут июньского заседания ФРС США, которое пройдет 13-14 июня. Данные по рынку труда в пятницу показали снижение безработицы, что может поддержать решение ФРС повысить процентную ставку. Запасы в палладиевых ETF-фондах подросли, запасы в ETF-фондах остальных драгоценных металлов не изменились. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае выросли, объемы торгов упали. Курс юаня к доллару США продолжает укрепляться. Премии на поставку золота в Шанхае на прошлой неделе составили 7$/унция. Но активность была низкой в связи с закрытыми рынками в Китае, Гонконге и Тайване. Золото в Индии с прошлой недели начало торговаться с дисконтом в -1$/унция в связи с введением с 1 июля 2017 года нового налога на товары и услуги, размер которого в отношении золота пока не определен. В расчете на рост налога дилеры и ювелиры заранее наращивали запасы золота, что во втором полугодии может негативно сказаться на импорте металла в страну. Дисконты на поставку золота в Токио составили -0,25-0,5$/унция. Премии в Гонконге и Сингапуре составили 0,6-1,0$/унция. Цены на золото выросли к уровню 1284,7$, возле которого торгуются в настоящее время. Уровень 1300$ может стать сильным уровнем сопротивления, от которого цены пойдут вниз. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1280-1265$, уровни сопротивления – 1285-1300$", - комментирует ситуацию аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.