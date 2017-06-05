Рынок ждёт повышения ставки ФРС в июне, но следующий шаг откладывает на 1 кв. 2018 г. - ВТБ 24

"Данные по рынку труда в США, вышедшие в пятницу, оказались полной противоположностью цифрам по количеству созданных рабочих мест в частном секторе от ADP, опубликованных ранее, - указывает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Вместо заметного всплеска показателя наверх мы увидели не только пересмотр вниз результатов предыдущего месяца, но и абсолютное снижение индикатора в отношении месяц к месяцу. Более слабые по сравнению с прогнозом данные по рынку труда повышают вероятность паузы в цикле ужесточения политики Федрезерва, ставят под угрозу планы 3-разового повышения процентной ставки в текущем году. Если вероятность июньского решения, согласно фьючерсам на ставку, продолжает оставаться в районе 95%, то следующее повышение откладывается участниками рынка уже на март 2018 г.".

Вероятность столь продолжительной паузы в действиях ФРС США должна поддерживать оптимизм в отношении развивающихся рынков и их валют., уверен эксперт Однако насколько этот позитив может передаться российскому рынку акций, продолжает оставаться ключевым вопросом. Эксперт видит с одной стороны желание инвесторов покупать подешевевшие активы, с другой – сомнения в правильности момента входа.

"Откорректировавшись на 19% с январского максимума, Индекс ММВБ предпринял в конце недели попытку отскока, которая может вернуть его на рубеж 1900 пунктов. Однако, кризис инвестиционных идей, наложенный на традиционно низкую сезонную активность игроков, не позволяет рассматривать текущее положение как стартовую точку для начала новой волны роста. Объявленное SPO Полюса предполагает изъятие с рынка порядка $0.7 млрд – дополнительное давление на рынок в период низкой торговой активности и дивидендных отсечек", - резюмирует С. Клещев.