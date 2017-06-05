Краткосрочно ожидаем сохранения Brent на отметках $49.5-51.5 - "Нордеа Банк"

"Геополитика в очередной раз вносит свои коррективы на нефтяной рынок. Цены на «черное золото» плюсуют после того как стало известно, что Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипломатические отношения с Катаром. Власти этих стран ссылаются на то, Доха поддерживает террористические группировки, дестабилизируя ситуацию в регионе. Помимо этого, стало известно, что нефтяной союз Нигерии угрожает забастовкой. Как итог данные об очередном росте числа буровых в США отошли на второй план и не оказывают понижательного давления на нефтяные цены. Ключевым вопросом в ближайшее время станет как далеко может завести упомянутое внутриарабское противостояние. Принимая во внимание тот факт, что в конфликт вовлечены стороны (плюс косвенно Иран), на которые совокупно приходится ~53% добычи картеля, закономерно возникают опасения по достижению соглашения ОПЕК+. Пока же по реакции рынка видно, что история не драматизируется. Краткосрочно ожидаем сохранения Brent на отметках $49.5-51.5", - считает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.