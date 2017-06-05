Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB продолжит выступать уровень 56.4-57.0 - "Нордеа Банк"

Доллар весьма сдержанно восстанавливает позиции в основных торгуемых парах после пятничного провала, связанного со слабыми данными по рынку труда США, указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в мае выросло на 138k (оценка 182k), что заметно слабее, чем средние значения за последний год (~190k). Уровень безработицы снизился на 0,1% в мае до 4,3%. Средняя продолжительность рабочей недели осталась без изменений 34.4 часов в мае. И хотя прирост заработной платы был слабее, чем ожидалось, рост числа рабочих мест продолжает опережать рост рабочей силы. В целом отчет не вызывает опасений в отношении июньского заседания, рыночная вероятность по-прежнему оценивается выше 90%.

На неделе основное событие для площадок – заседание европейского регулятора. Д. Давыдов ожидает, что совет управляющих ЕЦБ изменит свои рекомендации и оценку рисков при проведении ДКП. Однако изменения пока не будут означать повышения вероятности нормализации ставок в ближайшее время. Недавние слабые показатели по инфляции могут привести к небольшому пересмотру в сторону понижения прогнозов членов ЕЦБ по инфляции, несмотря на то, что статистика по реальным секторам экономики выглядит достаточно убедительно. В итоге эксперт рассчитывает, что повышения ставки не будет принято до 2019г. (не ранее чем через 6 мес. после того как будет прекращен выкуп активов). EUR/USD краткосрочно – 1.20-1.280.

"Рубль продолжает чувствовать себя достаточно уверенно несмотря на то, что нефтяные цены в последнее время предпочитают замечать негатив куда более охотно, - резюмирует эксперт банка. - Поддержкой российской валюте накануне выступали весьма позитивные сигналы с ПМЭФ , что позволило игнорировать провал на нефтяном рынке до около месячных минимумов. Отдельно стоит отметить комментарии главы Банка России в отношении приверженности консервативной денежно-кредитной политики в перспективе. В этой связи пока вряд ли стоит ожидать резкой смены настроений в отношении рубля и рублевых активов. Внешний фон также остается по большей части нейтральным в отношении рисковых активов и не вызывает дополнительной обеспокоенности. Локально на стороне рубля повышенный спрос на рублевую ликвидность. Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB продолжит выступать уровень 56.4-57.0".