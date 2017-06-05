Цены на нефть находятся на достаточно низких уровнях и выглядят привлекательными для покупок - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов растут после того, как стало известно, что Саудовская Аравия и ее союзники прекращают воздушное, морское и авиа сообщение с Катаром, а также разрывают с ним дипломатические отношения, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 5 июня в 10:15 по московскому времени торговались на уровне 50,30 доллара за баррель, что на 0,5% выше закрытия предыдущей недели. Американский эталон WTI находился в районе 47,41, прибавляя 0,4%.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет заявили о намерении разорвать экономические и дипломатические отношения с Катаром с целью наказать его за связи с Ираном и «исламскими экстремистами».

"Катар - один крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа и крупная нефтедобывающая страна, - указывает эксперт ГК. - Он также является домом для крупнейшего в мире инвестиционного фонда. В Катаре располагается CENTCOM, крупный командный узел вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Само по себе решение о разрыве экономических и политических отношений вряд ли приведет к изменению ситуации на рынке нефти. Катар не является ключевым игроком. Сфера его интересов - сжиженный природный газ. Однако, стороны конфликта используют Ормузский пролив для осуществления своих поставок нефти и сжиженного природного газа для мировой экономики. По разным оценкам, через этот канал проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Соответственно, рост геополитической напряженности в регионе провоцирует рост цен. Тем не менее, я не верю, что это противостояние выльется в перебои с прохождением судов по Ормузскому проливу. В 2011 году Иран уже грозился его перекрыть. США направили туда свою авианосную группу, и на этом угрозы были исчерпаны. Не думаю, что Иран и Катар располагают какими-либо ресурсами, способными сейчас перекрыть эту важную транспортную артерию".

Тем не менее, цены на нефть находятся на достаточно низких уровнях сейчас и уже сами по себе выглядят привлекательными для покупок, подчеркивает В. Полховский. Решение ОПЕК продлить соглашение по сокращению добычи делает поддержку в области 50 долларов за баррель по нефти марки Brent фундаментально обоснованной. Поэтому вблизи нее всегда может быть очень много покупателей, ищущих любые возможности для открытия позиций. Конфликт Саудовской Аравии и Катара одна из них. Эксперт полагает, что контракты с ближайшим сроком экспирации могут предпринять попытку двинуться в отметке в 52-53 доллара за баррель уже на этой неделе.