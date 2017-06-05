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Главная / Мнения аналитиков / Падение рубля - вопрос времени - "Аналитика Онлайн"
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05 июня 2017 года 14:26
Падение рубля - вопрос времени - "Аналитика Онлайн"
"Прошедшая неделя была крайне негативной для российского фондового рынка, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Акции российских компаний снижались вместе с котировками черного золота. Также упал курс доллара на международном валютном рынке. Прошедшая неделя стала пятой неделей подряд когда российский фондовый рынок снижался. Так, индекс ММВБ на прошедшей недели зафиксировал новый минимум с начала текущего года на уровне 1850 пунктов. Падение российских акций вызвано снижением интереса зарубежных инвесторов к российским активам. «Масло в огонь» подливала и динамика нефтяных цен, которые на прошедшей недели упали до 49 долларов за баррель марки Brent. Черное золото продолжает снижаться после продления сделки ОПЕК+. Помимо этого, на прошедшей неделе на международном валютном рынке падал курс доллара. Особенно падение усилилось в прошедшую пятницу, когда были опубликованы разочаровывающие данные по рынку труда в США". В понедельник утром на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 56 рублей 65 копеек, евро торгуется на отметке 63 рубля 85 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1880 пунктов, а котировки нефти марки Brent пытаются закрепиться на уровне в 50 долларов за баррель. "Российский рубль достаточно стойко переживает снижение нефтяных цен и российского фондового рынка, - заключает эксперт компании. - В течение всей прошедшей недели доллар/рубль держался в привычном диапазоне 56 - 57 рублей. Однако то затишье, которое мы сейчас наблюдаем на российском валютном рынке, вероятнее всего, перед бурей. Большинство участников рынка убеждены в том, что особого потенциала для роста российского рубля нет. А вот для снижение потенциала довольно таки большой. Мы также разделяем эту позицию и считаем, что текущий диапазон 56 - 57 рублей за одну единицу американской валюты хорошо подходит для покупки доллара на среднесрочную перспективу. Целями можно назвать отметки 62 - 63 рубля за доллар".
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06 июня 2017 года 09:32
"Как и ожидалось, вчера российский рынок акций предпринял попытку продолжить отскок наверх. Но если в первой половине дня этому факту способствовало восстановление нефтяного рынка, то уже во второй половине рынок нефти вернулся к снижению, потянув за собой и наши индексы. В итоге индексу ММВБ... читать дальше
.06 июня 2017 года 09:28
Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник умеренным снижением. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник. читать дальше
.06 июня 2017 года 09:21
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижаются в ожидании публикации... читать дальше
.06 июня 2017 года 09:14
егодня в начале торгов акциями возможно продолжение коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Динамика цен на нефть остается неблагоприятной для российского рынка (фьючерсы на Brent торгуются ниже $50 за баррель), геополитические... читать дальше
.06 июня 2017 года 09:07
"Рубль все так же удивляет своей устойчивостью под "гнетом" негативных факторов. Нефть сорта Brent продолжает падать. Пробой отметки 49 долларов/баррель - лишь дело времени. Несмотря на то, что конфликт и разрыв дипотношений с Катаром первоначально помогли Brent вырасти в связи с угрозой перебоя в... читать дальше
.06 июня 2017 года 09:00
"Индекс ММВБ на открытии вторника, вероятно, умеренно потеряет. Колебания в районе 1850-1900 мы склонны рассматривать в пользу продавцов. Если индекс не сумеет вернуться выше 1900, далее вероятна новая волна снижения к 1800-1850. Покупки рекомендуем по факту снижения к 1800-1850 или в случае... читать дальше
.05 июня 2017 года 19:57
Москва. 5 июня. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов вслед за нефтью, не сумевшей развить отскок на катарском факторе; динамика blue chips оказалась смешанной, при этом выросли вторые торги подряд перепроданные ранее акции АФК "Система". читать дальше
.05 июня 2017 года 19:45
Москва. 5 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник; рубль повышается к бивалютной корзине в связи с повышенным спросом на рублевую ликвидность. читать дальше
.05 июня 2017 года 19:12
Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал маловыразительную динамику ввиду слабой динамики цен на нефть и неоднозначных настроений на мировых рынках, отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов. В нефтегазовом секторе... читать дальше
.05 июня 2017 года 18:55
Москва. 5 июня. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник незначительные на фоне стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно. читать дальше
.05 июня 2017 года 18:41
В понедельник впервые за длительное время спрос банков на аукционе РЕПО с Федеральным казначейством превысил вдвое предложенный лимит, составив немногим менее 600 млрд руб., констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Нехватка ресурсов... читать дальше
.05 июня 2017 года 18:12
Morgan Stanley повысил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2017 года с 1,2% до 1,5% и по итогам 2018 года с 1,6% до 1,8%, говорится в обзоре инвестбанка. "Наш прогноз стоимости нефти марки Urals был немного повышен - с $50 до $52 за баррель в 2017 году, а в 2018 году мы ожидаем $53. Кроме того, на... читать дальше
.05 июня 2017 года 17:43
ING Bank поднял прогноз роста ВВП РФ в 2018 году с 1,6% до 2,0% в связи с повышением ожиданий роста потребительского спроса на фоне более высоких, чем прогнозировалось ранее, темпов роста зарплат бюджетникам, говорится в обзоре экономиста банка по РФ и СНГ Дмитрия Полевого. Прогноз роста ВВП РФ... читать дальше
.05 июня 2017 года 17:19
Рынок акций может повторить тестирование сопротивления на уровне 1700 пунктов индекса ММВБ - ИК "Финам"
Сегодня российский рынок начал торги ростом основных индексов, однако ко второй половине торгов ситуация кардинально изменилась, указывает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Рынок энергоносителей, который поддержал российских «быков» в первые часы, возобновил негативную динамику, в результате чего... читать дальше
.05 июня 2017 года 16:47
"В понедельник американская валюта показывает разнонаправленную динамику в основных валютных парах. Евро корректируется вниз после очередной неудачной попытки тестировании барьера на 1,13. Фунт "пробует" на прочность психологическую отметку 1,30 в предвкушении победы Мэй на выборах, а USD/JPY... читать дальше
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