Для рубля снижается привлекательность прежних спекулятивных тактик - Банк "Зенит"

"Внутренний валютный рынок вновь отходит от канонов, слабо реагируя на динамику нефтяного рынка. Внутренние факторы в виде словесных интервенций денежных властей в пользу более слабого рубля также нейтрально влияют на рыночные настроения. Если раньше такое поведение курсов можно было оправдать ростом спекулятивной активности кэрри-трейдеров, то сейчас подобные стратегии стали менее очевидными. Интерес к локальному долговому рынку невелик, что подтверждает невысокий спрос на аукционах Минфина по размещению ОФЗ, равно как и динамика котировок на вторичном рынке. Центробанк сигнализирует о готовности продолжить смягчение денежно-кредитной политики, но другой "рукой" ограничивает возможности банков по рефинансированию. Для рубля это означает

снижение привлекательности прежних спекулятивных тактик, риски разрушения спекулятивной пирамиды выглядят умеренно высокими", - комментируют ситуацию аналитики Банка "Зенит".