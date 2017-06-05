Российские евробонды могут слегка подрастать в цене - Промсвязьбанк

"На текущей неделе наиболее важные события концентрируются во второй ее половине. Так, 8 июня состоится заседание ЕЦБ с пресс-конференцией главы регулятора М. Драги, а также пройдут выборы в Парламент Великобритании. Кроме того, в четверг запланировано выступление экс-главы ФБР США Дж. Коми в Сенате, где будет отвечать на вопросы касательно обстоятельств, послуживших вероятной причиной его отставки со сторона Д. Трампа. Все эти события могут спровоцировать рост волатильности на мировых рынках под конец недели. Сегодня с утра, в т.ч. из-за события вокруг Катара, нефть Brent дорожает более чем на 1% - до 50,5 долл./барр., доходности UST-10 слегка подрастают к отметке 2,17% годовых. Скорее всего, на этом фоне российские евробонды могут слегка подрастать в цене, но вряд ли стоит ждать сильных ценовых изменений, по крайней мере, до 8 июня", - полагает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.