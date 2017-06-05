День рубль может закончить в районе 56,7 - РосЕвроБанк

"На фоне дорожающей нефти рубль почти отыграл потери прошлой недели. Торги начались с уверенного укрепления, а к 10:30 мск рубль подорожал почти на 30 коп. к доллару. При этом российская валюта все еще торгуется около 56,6 за доллар, что, в целом, указывает на сохраняющуюся стабильность. Усиление геополитического кризиса вокруг Катара способно помочь ценам на нефть, но пока рост выше $52,5-53 за бочку Brent выглядит малореальным, поэтому и у рубля не будет особых факторов роста. При этом темпы укрепления замедляются, поэтому день рубль может закончить в районе 56,7. Что касается перспективы текущей недели, у рубля не очень много шансов на укрепление, тогда как новая волна ослабления более вероятна. Рубль вполне может пробить 57 уже до начала второй декады июня", - полагает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.