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05 июня 2017 года 11:42

Рынок акций РФ утром подрос к 1890п по ММВБ вслед за нефтью, лидирует АФК "Система"

Москва. 5 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся до 1890 пунктов по индексу ММВБ на фоне роста нефти Brent выше $50 за баррель из-за напряженности на Ближнем Востоке; лидируют в подъеме вторые торги подряд перепроданные ранее акции АФК "Система".

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1890,11 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1051,36 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 56,63 рубля (-0,03 рубля).

Акции АФК "Система" выросли еще на 4,9% после роста на 8,5% в пятницу после того, как глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин допустил вероятность мирового соглашения компании с АФК "Система".

В росте также лидируют рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Газпрома" (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%).

Индексы в США в пятницу вновь побили рекорды, чему не помешали слабые данные с рынка труда США. Количество рабочих мест в американской экономике увеличилось в мае на 138 тыс. при прогнозах роста на 184 тыс., при этом оценка апрельского прироста была понижена.

Между тем уровень безработицы в США в мае снизился до 4,3% с 4,4%, хотя эксперты не прогнозировали изменений. Это минимальный уровень за последние 16 лет - с 2001 года.

Аналитики полагают, что более слабые данные с рынка труда не заставят руководство Федеральной резервной системы отказаться от идеи повышения процентных ставок уже на ближайшем заседании, которое пройдет 13-14 июня. Фьючерсный рынок оценивает вероятность такого шага примерно в 91%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (подросла Япония, просел Китай), трейдеры сохраняют осторожность в ожидании запланированных на 8 июня парламентских выборов в Великобритании, где в минувшие выходные произошел очередной теракт. В Европе индексы снижаются (FTSE, CAC 40 теряют 0,1-0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

На нефтяном рынке цены растут из-за возросшей политической напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщают мировые СМИ, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они заявили о закрытии в Катаре своих дипломатических миссий и выводе дипперсонала, планируемом прекращении морского и авиасообщения между ними и Катаром. Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ, запрещенных в РФ.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $50,21 за баррель (+0,5% и -1,3% в пятницу), июльская цена WTI - $47,94 за баррель (+0,6% и -1,5% в пятницу).

Конфликт не сказался на поставках нефти, однако он создает риск перебоев экспорта сырья из региона, отмечают эксперты. Согласно данным министерства энергетики США, на долю Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% всего объема нефти, поставляемого морским путем.

По итогам прошедшей недели цены на нефть показали самое существенное падение за месяц, что было связано с сигналами роста добычи в США. Негативным фактором для рынка также оказалось решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату, повысившее опасения того, что американские власти будут наращивать поддержку сланцевого сектора, пишет MarketWatch.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, нефть дорожает под влиянием нового роста напряженности на Ближнем Востоке, в Европе торги волатильны с учетом последствий теракта в Лондоне. Последние пару недель возможный результат предстоящих парламентских выборов в Великобритании становится все менее предсказуемым, при этом сами выборы имеют большое значение с точки зрения процесса выхода страны из ЕС, поэтому британские события чреваты общим усилением волатильности в Европе.

Против Катара выдвинуты обвинения в поддержке террористов и связях с Ираном. Любое обострение ситуации на Ближнем Востоке, как правило, способствует повышению цен на нефть, поэтому рост котировок Brent отчасти обусловлен именно этим разрывом дипломатических отношений.

В Азии инвесторов держит в напряжении то обстоятельство, что Народный банк Китая в последние дни дополнительно ограничивает уровень ликвидности на местных денежных рынках, причем участников рынка беспокоят как применяемые методы, так и цели этого ограничения.

Самым насыщенным днем недели станет четверг, когда в Великобритании пройдут всеобщие выборы, ЕЦБ представит решение по монетарной политике, в США отстраненный от должности директор ФБР Джеймс Коми даст показания в Сенате, а в Казахстане начнется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок нефти пока игнорирует неприятный сигнал в виде очередного роста числа буровых в США - 20-ю неделю подряд. По данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых выросло на 11 единиц (до 733 штук), перспективы у нефти остаются весьма туманными, если добыча в США продолжит расти.

Однако понедельник принес иные настроения - вести о разрыве дипломатических отношений между Катаром и рядом арабских государств резко повысили градус неопределенности в регионе. Столь серьезные дипломатические шаги, включающие воздушную и морскую блокаду эмирата, могут быть предвестниками очередного регионального конфликта. Данный конфликт прямым образом окажет влияние на структуру арабского импорта, а также может привести к перебоям с поставками нефти.

Статистические данные также указывают на сокращение морских поставок нефти из ОПЕК. По данным Thomson Reuters Eikon, в мае поставки составляли 24,3 млн б/с по сравнению с 24,8 млн б/с в апреле и среднего показателя 25,1 млн б/с за первые пять месяцев года.

Ухудшение ситуации вокруг Катара косвенно касается и такой бумаги, как "Газпром" (MOEX: GAZP), поскольку Катар является одним из крупнейших поставщиков СПГ. Соответственно, дальнейшее логическое развитие кризиса может привести к ограничению поставок из этой страны и росту спроса на трубопроводный газ в Европе. Да и азиатские партнеры по рынку газа могут стать более сговорчивыми. В целом эта ситуация является выгодной как для политики, так и для бизнеса РФ, поскольку общая беда сплачивает. Соответственно, распродажи российских активов могут приостановиться. Рост цен на нефть поддерживает и рубль, хотя эта поддержка ему пока не требуется, так как рынок живет ожиданиями, связанными с заседанием ЦБ РФ 16 июня, на котором вновь может быть снижена ставка.

Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина, индекс ММВБ в перспективе двух недель может показать рост до 1940 пунктов. Однако учитывая то, что эта неделя будет насыщена событиями на международном рынке, рост может носить "рваный характер".

В Европе главными событиями этой недели будут парламентские выборы в Великобритании и заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики (четверг). В центре внимания инвесторов на американских рынках теперь будет заседание ФРС США 13-14 июня, на котором, как ожидается, будут повышены ставки.

Что касается нефтяного рынка, то в ближайшие дни котировки нефти марки Brent останутся в рамках $47-55 за баррель. Поддержит котировки напряженность на Ближнем Востоке и автомобильный сезон в США. В США продолжается рост числа активных буровых, общая добыча нефти выросла в стране до 9,34 млн б/с, но преувеличивать влияние сланцевых буровиков США на мировые цены на нефть не стоит. На США приходится всего лишь девятая часть мировой добычи нефти. Пока страны ОПЕК придерживаются заключенных договоренностей, хотя дисциплина в мае несколько снизилась.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подорожали бумаги "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,2%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) () (+2,8%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,4%).

Подешевели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,7%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,01 млрд руб. (из них 1,671 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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