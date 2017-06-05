Сегодня котировки ОФЗ, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

"Полагаем, что на этой неделе также стоит ожидать сигналов от представителей ЦБ РФ в отношении действий регулятора на заседании по денежно-кредитной политике 16 июня. В частности, они могут быть даны на сегодняшнем выступлении Э.Набиуллиной на

заседании комитета Госдумы по международным делам или в рамках отчета о деятельности ЦБР за 2016 год в Госдуме в пятницу. Пока что наш базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 25 б.п. (до 9,0%), что, по-нашему мнению, уже заложено в текущих котировках ОФЗ. Исходя из этого мы полагаем, что если прозвучат какие-либо намеки на возможность более агрессивного снижения ставки, то рынок ОФЗ будет отыгрывать их снижением доходностей на 7-12 б.п." - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.