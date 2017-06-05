Рост рынка акций на неделе может носить "рваный" характер - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня рынок показал позитивное открытие, - отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент Елена Шишкина. - Фондовый рынок США закончил прошлую неделю на рекордном максимуме, что создало оптимистичный настрой для нашего рынка. Мы ожидаем роста отечественного рынка в перспективе двух недель до 1940 пунктов по индексу ММВБ. Правда, учитывая то, что эта неделя насыщенна событиями не международном рынке, рост может носить "рваный" характер".

В Европе главными событиями этой недели будут парламентские выборы в Великобритании и заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Оба события состоятся в четверг. В центре внимания инвесторов на американских рынках теперь будет заседание ФРС США 13-14 июня. Ожидается, что на нем будут повышены ставки. Во вторник в США выйдет отчет JOLTS по рынку труда за апрель. В среду в США выйдет отчет по объемам потребительского кредитования за апрель, и в четверг выйдет отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице (ожидается 240 тысяч обращений, на прошлой неделе было 248 тысяч обращений).

"Что касается нефтяного рынка, то мы не ожидаем в ближайшие дни выхода котировок нефти марки Brent за рамки диапазона 47 - 55 долларов, - указывает эксперт ИК. - Поддержит котировки напряженность на Ближнем Востоке и автомобильный сезон в США. По данным Baker Hughes, число буровых установок в США за неделю увеличилось на 11 штук. Таким образом, рост числа буровых в США длится уже 20 недель подряд, что является рекордно длинным периодом роста. Добыча нефти выросла до 9,34 млн б/д, но преувеличивать влияние сланцевых буровиков США на мировые цены на нефть не стоит. На США приходится всего лишь девятая часть мировой добычи нефти. Пока страны ОПЕК придерживаются заключенных договоренностей, хотя дисциплина в мае несколько снизилась".