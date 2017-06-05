На текущей неделе мы ожидаем увеличения активности торгов на российском долговом рынке - Росбанк

"На прошлой неделе ОФЗ оправились от недавней коррекции, однако так и не достигли годовых минимумов доходности. Восстановление аппетитов к локальному долгу последовало после ослабления опасений очередного ужесточения санкций США против РФ, а также благодаря устойчивости рубля против существенных колебаний нефтяных цен. За неделю доходности ОФЗ снизились на 10-12 бп на фронтальном и 5-7 бп на дальнем концах кривой, что позволяет ей начать новую неделю с отметок: 5 лет-7.93%, 10 лет-7.57%, 15 лет-7.95%. На предстоящей неделе мы ожидаем увеличения активности торгов на российском долговом рынке. Мы предполагаем, что большинство инвесторов начнут формировать длинные позиции в преддверии заседания ЦБ 16 июня, на котором большая часть инвесторов ждет продолжения смягчения процентной политики ЦБ и снижения ставки на 25 бп. В то же время, растет количество мнений относительно интенсивного снижения ключевой ставки (Росбанк: -50бп), что может дополнительно способствовать росту ОФЗ", - отмечают аналитики Росбанка.