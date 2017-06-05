После обновления годовых минимумов индекс ММВБ имеет высокий шанс на отскок - КИТ Финанс Брокер

"Диспозиция на утро понедельника носит смешанный характер. Нефтяные котировки после снижения восстанавливают позиции. Азиатские площадки торгуются разнонаправлено. Фьючерсы на американские индексы слегка снижаются. После обновления годовых минимумов индекс ММВБ имеет высокий шанс на отскок. Биржи Германии и Франции сегодня закрыты по случаю национального выходного. В центре внимания будут данные индекса деловой активности в сфере услуг. Из "голубых фишек" отметим акции "Сбербанка". Банк в среду представил финансовые результаты за май по РСБУ. Пятница - последний день для приобретения бумаг для получения дивидендов за 2016 год. В случае отскока рынка акции "Сбербанка" покажут опережающий рост", - отмечает Анна Устинова.