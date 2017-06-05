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Главная / Мнения аналитиков / Ликвидности на рынке будет мало - Банк "Глобэкс"
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05 июня 2017 года 10:20
Ликвидности на рынке будет мало - Банк "Глобэкс"
"Индекс ММВБ откроется нейтрально на фоне несущественного изменения значений азиатских фондовых индексов и курса рубля. Однако цена нефти подскочила вверх на 1,5% до $50,5 за баррель из-за разрыва дипотношений между Саудовской Аравией и Катаром. Вместе с тем на мировом валютном рынке во внимании инвесторов - заявления чиновников ФРС, которые обещают повышение ставки на июньском заседании, что способствует постепенному укреплению доллара к мировым валютам. Ставка 3-х месячного межбанковского кредита LIBOR подтянулась на 1 б.п. до 1,22%. В то время как ЕЦБ намерен ждать стабильного тренда по инфляции, чтобы ужесточить ДКП. Завершил свою работу «ПМЭФ 2017». Инвесторы оценивают позитивно итоги форума, что может добавить оптимизма российскому фондовому рынку. Вероятно, теперь есть новый тренд для обсуждения – цифровая экономика: начиная со start-up и заканчивая разработкой собственной национальной криптовалюты от ЦБ РФ", - комментирует ситуацию главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.
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05 июня 2017 года 13:48
Доллар весьма сдержанно восстанавливает позиции в основных торгуемых парах после пятничного провала, связанного со слабыми данными по рынку труда США, указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в мае выросло на 138k (оценка 182k), что заметно... читать дальше
.05 июня 2017 года 13:28
Политические разногласия на Ближнем Востоке способствуют росту нефтяных котировок, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Утром в понедельник торги проходили на уровне выше $50 за баррель нефти марки Brent, причем росту способствовало усиление... читать дальше
.05 июня 2017 года 13:18
Цены на нефть находятся на достаточно низких уровнях и выглядят привлекательными для покупок - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов растут после того, как стало известно, что Саудовская Аравия и ее союзники прекращают воздушное, морское и авиа сообщение с Катаром, а также разрывают с ним дипломатические отношения, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным... читать дальше
.05 июня 2017 года 12:44
"Внутренний валютный рынок вновь отходит от канонов, слабо реагируя на динамику нефтяного рынка. Внутренние факторы в виде словесных интервенций денежных властей в пользу более слабого рубля также нейтрально влияют на рыночные настроения. Если раньше такое поведение курсов можно было оправдать... читать дальше
.05 июня 2017 года 12:31
"В базовом сценарии мы ожидаем ослабления курса рубля до 59-60 руб./долл. в летние месяцы. Риски для рубля кроются в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ на фоне ужесточения ДКП ФРС США, более низким спросом нерезидентов на рублевые активы и сезонным сжатием положительного сальдо текущего... читать дальше
.05 июня 2017 года 12:20
"На фоне дорожающей нефти рубль почти отыграл потери прошлой недели. Торги начались с уверенного укрепления, а к 10:30 мск рубль подорожал почти на 30 коп. к доллару. При этом российская валюта все еще торгуется около 56,6 за доллар, что, в целом, указывает на сохраняющуюся стабильность. Усиление... читать дальше
.05 июня 2017 года 12:08
"На текущей неделе наиболее важные события концентрируются во второй ее половине. Так, 8 июня состоится заседание ЕЦБ с пресс-конференцией главы регулятора М. Драги, а также пройдут выборы в Парламент Великобритании. Кроме того, в четверг запланировано выступление экс-главы ФБР США Дж. Коми в... читать дальше
.05 июня 2017 года 11:42
Москва. 5 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся до 1890 пунктов по индексу ММВБ на фоне роста нефти Brent выше $50 за баррель из-за напряженности на Ближнем Востоке; лидируют в подъеме вторые торги подряд перепроданные ранее акции АФК "Система". читать дальше
.05 июня 2017 года 11:40
Участникам не удастся сформировать новый масштабный тренд на внутреннем долговом рынке в ближайшее время - ИК "Велес Капитал"
"Активность на первичном рынке по-прежнему не падает. В пятницу с первичным предложением облигаций выходили такие эмитенты как Волгоградская область и О1 Групп Финанс. Первый заемщик собирал заявки на 7-летние муниципальные облигации объемом 10 млрд руб. Ставка купона была установлена в размере... читать дальше
.05 июня 2017 года 11:20
"Полагаем, что на этой неделе также стоит ожидать сигналов от представителей ЦБ РФ в отношении действий регулятора на заседании по денежно-кредитной политике 16 июня. В частности, они могут быть даны на сегодняшнем выступлении Э.Набиуллиной на заседании комитета Госдумы по международным делам или... читать дальше
.05 июня 2017 года 11:13
отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент Елена Шишкина. - Фондовый рынок США закончил прошлую неделю на рекордном максимуме, что создало оптимистичный настрой для нашего рынка. Мы ожидаем роста отечественного рынка в перспективе двух недель до 1940 пунктов по индексу ММВБ. Правда, учитывая... читать дальше
.05 июня 2017 года 10:53
"На прошлой неделе ОФЗ оправились от недавней коррекции, однако так и не достигли годовых минимумов доходности. Восстановление аппетитов к локальному долгу последовало после ослабления опасений очередного ужесточения санкций США против РФ, а также благодаря устойчивости рубля против существенных... читать дальше
.05 июня 2017 года 10:43
"По состоянию на утро понедельника стоимость Brent прибавляет 1,5%, чему способствует неожиданное и резкое обострение отношений стран Персидского залива, а также сообщения о повышении Саудовской Аравией отпускных цен в условиях сдерживания отгрузок. Ждем роста котировок в направлении 53+... читать дальше
.05 июня 2017 года 10:31
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индекс PMI сферы услуг России в мае 2017 года вырос до 56,3 пункта с 56,1 пункта в апреле, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в мае... читать дальше
.05 июня 2017 года 10:22
Москва. 5 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник; рубль растет к бивалютной корзине в связи с подорожанием нефти, вновь торгующейся выше $50 за баррель марки Brent. читать дальше
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