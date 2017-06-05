Ликвидности на рынке будет мало - Банк "Глобэкс"

"Индекс ММВБ откроется нейтрально на фоне несущественного изменения значений азиатских фондовых индексов и курса рубля. Однако цена нефти подскочила вверх на 1,5% до $50,5 за баррель из-за разрыва дипотношений между Саудовской Аравией и Катаром. Вместе с тем на мировом валютном рынке во внимании инвесторов - заявления чиновников ФРС, которые обещают повышение ставки на июньском заседании, что способствует постепенному укреплению доллара к мировым валютам. Ставка 3-х месячного межбанковского кредита LIBOR подтянулась на 1 б.п. до 1,22%. В то время как ЕЦБ намерен ждать стабильного тренда по инфляции, чтобы ужесточить ДКП. Завершил свою работу «ПМЭФ 2017». Инвесторы оценивают позитивно итоги форума, что может добавить оптимизма российскому фондовому рынку. Вероятно, теперь есть новый тренд для обсуждения – цифровая экономика: начиная со start-up и заканчивая разработкой собственной национальной криптовалюты от ЦБ РФ", - комментирует ситуацию главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.