Нефть пытается привлечь внимание покупателей - eToro

В пятницу нефть сорта Brent продолжила развивать медвежий импульс. В моменте котировки уходили под отметку 49, но к концу дня сократили потери до 0,9%, обосновавшись вблизи уровня 50, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам недели актив подешевел почти на 5%.

Несмотря на то, что на минувшей неделе США рапортовали о внушительном сокращении запасов энергоносителей, участники рынка продолжили ликвидировать длинные позиции в сырьевом сегменте. Причин, по мнению эксперта, несколько, и все они сейчас гораздо важнее для рынка, чем состояние американских запасов: "Во-первых, продолжает расти добыча. Как и буровая активность. Согласно свежим данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных буровых выросло еще на 11 шт. до 733 ед. И это указывает на дальнейшее наращивание объемов добычи на сланцевых месторождениях даже при еще более низких ценах благодаря повышению эффективности бурения. Во-вторых, ударом для рынка стало заявление Трампа о выходе Америки из Парижского климатического пакта. Хотя американский лидер и раньше заявлял о таких планах, это послужило дополнительным катализатором продаж, поскольку этот шаг расценивается как предпосылка еще более активного роста буровой активности в стране и, как следствие, обострения ситуации с перенасыщенностью мирового рынка".

Масла в огонь подлили разговоры о снижении дисциплины ОПЕК – добыча нефти странами картеля продемонстрировала рост в мае, что произошло из-за наращивания объемов производства в Ливии и Нигерии. Все это сформировало еще более мрачную картину на рынке, продавив актив под отметку 50.

"На этой неделе экспортеры ОПЕК могут выйти на рынок со словесными интервенциями, чтобы поддержать котировки и подтолкнуть нефть к восстановлению, - прогнозирует П. Салас. - Однако даже в этом случае перспективы роста цен будут ограниченными, пока не улучшится общий настрой нефтетрейдеров. В краткосрочной перспективе на низких привлекательных уровнях Brent способна привлечь покупателей и вернуться выше уровня 51. Поддержку активу способны оказать известия о намерении Трампа ввести санкции против нефтяного сектора Венесуэлы".