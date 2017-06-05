Новая неделя и новые риски предоставят возможность для фондовых "быков" вернуть часть потерянного - "Открытие Брокер"

"Российский рынок продолжил снижаться на прошлой неделе при достаточно стабильном рубле. Новая неделя и новые риски предоставят возможность для "быков" вернуть часть "потерянной территории". Ухудшение ситуации вокруг Катара косвенно касается и такой бумаги, как "Газпром", поскольку Катар является одним из крупнейших поставщиков СПГ. Соответственно, дальнейшее логическое развитие кризиса может привести к ограничению поставок из этой страны и росту спроса на трубопроводный газ в Европе. Да и азиатские партнёры по рынку газа могут стать более сговорчивыми. В целом эта ситуация является выгодной как для политики, так и для бизнеса РФ. Распродажи российских активов могут приостановиться. Рост цены на нефть поддержит и отечественную валюту, хотя эта поддержка ей пока не требуется, так как рынок живёт ожиданиями, связанными с заседанием ЦБ РФ 16 июня, на котором вновь может быть снижена ставка", - комментирует ситуацию аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.