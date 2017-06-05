Открытие сессии пройдет вблизи 1890 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон. Цены на нефть демонстрируют восстановление на признаках развития геополитического кризиса на Ближнем Востоке после разрыва дипотношений с Катаром рядом стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн. При этом азиатские индексы продолжают уверенно расти (за исключением Китая) после сильного закрытия предыдущей недели. Таким образом, мы полагаем, что открытие сессии пройдет вблизи 1890 пунктов ММВБ, а в течение дня при благоприятном движении нефтяных котировок возможны попытки роста к отметке 1900 пунктов", - отмечают специалисты Промсвязьбанка.