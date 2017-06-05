Фондовые торги начнутся с небольшого роста - Алор Брокер

"Российские индексы закрылись в пятницу небольшим ростом, ММВБ обновил минимумы этого года, растеряв уже около 20% от максимумов, РТС за счет стабильного курса рубля не смог преодолеть сопротивление 1040 пунктов, хотя картина по индексу остается негативной. Коррекция по российским бумагам достигла целевых отметок, среднесрочным инвесторам мы рекомендуем осуществлять первые покупки существенно просевших российских компаний, так как считаем, что после небольшой консолидации нас ожидает умеренный рост. Сегодня мы ожидаем открытия рынка небольшим ростом, по итогам дня индексы не превысят порога в 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции "Газпрома" и "Сбербанка", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.