Индекс PMI сферы услуг РФ в мае вырос до 56,3 с 56,1 пункта в апреле - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в мае 2017 года вырос до 56,3 пункта с 56,1 пункта в апреле, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в мае поднялся до 56 пунктов против минимальных за шесть месяцев 55,3 пункта в апреле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Результаты майского исследования указали на стабильный рост в сфере услуг РФ на фоне устойчивого спроса и увеличения объемов новых заказов. В промышленных секторах РФ в мае также был отмечен рост.

Темпы повышения объемов новых заказов незначительно замедлились в мае, однако были четвертыми максимальными за текущую 16-месячную серию роста. По мнению участников исследования, рост объемов новых заказов в сфере услуг РФ связан с увеличением количества клиентов. Рост новых заказов в обрабатывающих отраслях в мае усилился.

Средние отпускные цены в российской сфере услуг выросли в мае, продлив серию роста, которая наблюдается с декабря 2009 года. Как отмечается в исследовании, темпы роста отпускных цен на услуги в мае усилились с апреля до максимальных с сентября 2015 года. Одновременно инфляция отпускных цен в обрабатывающих отраслях усилилась в мае второй месяц подряд, причем максимальными с декабря прошлого года темпами.

Темпы повышения закупочных цен в сфере услуг России замедлились в мае после апрельского четырехмесячного максимума и были ниже среднего показателя в долгосрочной серии. Увеличение деловых затрат происходило на фоне более высоких цен на расходные материалы. В обрабатывающих отраслях закупочные цены увеличивались немного медленнее по сравнению с апрелем, а темпы роста были умеренными в контексте исторических данных исследования.

Увеличение рабочих мест в российской сфере услуг в мае было максимальным с мая 2013 года. Текущий период роста занятости продлился до пяти месяцев и стал самым длительным практически за четыре года. Компании нанимали новых сотрудников с целью выполнения растущих объемов заказов. Между тем в обрабатывающих отраслях произошло очередное, хотя и незначительное, сокращение рабочих мест. В обрабатывающих отраслях объем незавершенных заказов вырос после апрельского сокращения.

"Деловые прогнозы относительно роста деловой активности в ближайшем году остались позитивными в мае. Участники исследования сообщали о запланированных инвестициях в бизнес и об усилении спроса. Однако общая степень оптимизма была минимальной за прошедший период 2017 года. Деловые прогнозы в обрабатывающих отраслях повысились в мае, указав на более высокую степень оптимизма относительно роста объемов производства в ближайшем году", - говорится в отчете.