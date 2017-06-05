Утром российские фондовые индексы продолжат восстановление - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Американским площадкам в пятницу не удалось удержать свои позиции, в результате к концу торгов была скомпенсирована большая часть роста, а по итогам дня индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили лишь 0,3% и 0,4% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются около уровней пятничного закрытия. С другой стороны, рынок энергоносителей сегодня с утра демонстрирует восходящую динамику, нефть марки Brent поднялась в район $50,6 за баррель, что будет способствовать покупкам в российских акциях. На наш взгляд, позитивная составляющая перевесит, что позволит российским фондовым индексам в начале торгов продолжить пятничное восстановление. С открытия Европы мы не исключаем усиления продаж и частичную компенсацию роста первых минут. В дальнейшем нефть марки Brent может подняться выше $51, что даст нашему рынку импульс к дальнейшему росту. Во второй половине дня основное внимание игроков будет обращено на макроэкономическую статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по индексам промышленных заказов и деловой активности в сфере услуг", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.