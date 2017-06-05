Рубль будет укрепляться по отношению к доллару - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов понедельника мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировые валютам, чему будет способствовать позитивная динамика рынка энергоносителей. Так, доллар уже в первые минуты может отступить в район 56,4 руб. Пока американская валюта продолжает движение в рамках консолидации над уровнем 56 рублей. При этом она практически проигнорировала снижение цен на нефть на фоне отсутствия поддержки со стороны налогового периода", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.