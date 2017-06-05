Утренние прогнозы: рост нефти будет способствовать покупкам

По мнению аналитиков, понедельник на рынке акций РФ начнется с роста. Рост нефти будет способствовать покупкам.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1985 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что при улучшении внешнего фона, этот фондовый индикатор продолжит отыгрывать понесенные на прошлой неделе потери".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Понедельник начнется, вероятно, незначительным изменением индекса ММВБ. На стороне покупателей выступят повысившиеся цены на нефть. Рост в ходе торгов минувшей пятницы дает некоторую надежду на завершение нисходящего тренда. Шансы на формирование “дна”, по нашему мнению, значительно возрастут, если в течение недели индекс ММВБ закроет одну из сессий выше 1920-1930 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося отскока по индексу РТС. Фьючерсы на нефть Brent вернулись в область выше психологически важного уровня $50 за баррель, что оказывает поддержку спросу на российском рынке акций. Вместе с тем данные технического анализа пока не позволяют диагностировать начало устойчивого роста – после выхода из длительной консолидации возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС остается в силе".

ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Американским площадкам в пятницу не удалось удержать свои позиции, в результате к концу торгов была скомпенсирована большая часть роста, а по итогам дня индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили лишь 0,3% и 0,4% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются около уровней пятничного закрытия. С другой стороны, рынок энергоносителей сегодня с утра демонстрирует восходящую динамику, нефть марки Brent поднялась в район $50,6 за баррель, что будет способствовать покупкам в российских акциях. На наш взгляд, позитивная составляющая перевесит, что позволит российским фондовым индексам в начале торгов продолжить пятничное восстановление. С открытия Европы мы не исключаем усиления продаж и частичную компенсацию роста первых минут. В дальнейшем нефть марки Brent может подняться выше $51, что даст нашему рынку импульс к дальнейшему росту".

TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Пока зона 1850-1870 пунктов по индексу ММВБ, на удержание которой я рассчитывала, показала свою состоятельность. Но говорить о том, что мы видели "низы" рынка, рано. Возможно, что в ближайшую сессию-две рынок продолжит отскок в направлении уровня 1900 пунктов, ведь именно там располагались минимумы апреля, а вот пойдет ли он выше, еще непонятно".