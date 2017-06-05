05 июня 2017 года 09:46
Утренние прогнозы: рост нефти будет способствовать покупкам
По мнению аналитиков, понедельник на рынке акций РФ начнется с роста. Рост нефти будет способствовать покупкам.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1985 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что при улучшении внешнего фона, этот фондовый индикатор продолжит отыгрывать понесенные на прошлой неделе потери".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Понедельник начнется, вероятно, незначительным изменением индекса ММВБ. На стороне покупателей выступят повысившиеся цены на нефть. Рост в ходе торгов минувшей пятницы дает некоторую надежду на завершение нисходящего тренда. Шансы на формирование “дна”, по нашему мнению, значительно возрастут, если в течение недели индекс ММВБ закроет одну из сессий выше 1920-1930 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося отскока по индексу РТС. Фьючерсы на нефть Brent вернулись в область выше психологически важного уровня $50 за баррель, что оказывает поддержку спросу на российском рынке акций. Вместе с тем данные технического анализа пока не позволяют диагностировать начало устойчивого роста – после выхода из длительной консолидации возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС остается в силе".
ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Американским площадкам в пятницу не удалось удержать свои позиции, в результате к концу торгов была скомпенсирована большая часть роста, а по итогам дня индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили лишь 0,3% и 0,4% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются около уровней пятничного закрытия. С другой стороны, рынок энергоносителей сегодня с утра демонстрирует восходящую динамику, нефть марки Brent поднялась в район $50,6 за баррель, что будет способствовать покупкам в российских акциях. На наш взгляд, позитивная составляющая перевесит, что позволит российским фондовым индексам в начале торгов продолжить пятничное восстановление. С открытия Европы мы не исключаем усиления продаж и частичную компенсацию роста первых минут. В дальнейшем нефть марки Brent может подняться выше $51, что даст нашему рынку импульс к дальнейшему росту".
TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Пока зона 1850-1870 пунктов по индексу ММВБ, на удержание которой я рассчитывала, показала свою состоятельность. Но говорить о том, что мы видели "низы" рынка, рано. Возможно, что в ближайшую сессию-две рынок продолжит отскок в направлении уровня 1900 пунктов, ведь именно там располагались минимумы апреля, а вот пойдет ли он выше, еще непонятно".
Опубликовано: /Финмаркет/
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05 июня 2017 года 13:48
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Политические разногласия на Ближнем Востоке способствуют росту нефтяных котировок, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
"Утром в понедельник торги проходили на уровне выше $50 за баррель нефти марки Brent, причем росту способствовало усиление... читать дальше
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Цены на нефть основных эталонных сортов растут после того, как стало известно, что Саудовская Аравия и ее союзники прекращают воздушное, морское и авиа сообщение с Катаром, а также разрывают с ним дипломатические отношения, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.
По данным... читать дальше
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"Внутренний валютный рынок вновь отходит от канонов, слабо реагируя на динамику нефтяного рынка. Внутренние факторы в виде словесных интервенций денежных властей в пользу более слабого рубля также нейтрально влияют на рыночные настроения. Если раньше такое поведение курсов можно было оправдать... читать дальше
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Москва. 5 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся до 1890 пунктов по индексу ММВБ на фоне роста нефти Brent выше $50 за баррель из-за напряженности на Ближнем Востоке; лидируют в подъеме вторые торги подряд перепроданные ранее акции АФК "Система". читать дальше
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"Активность на первичном рынке по-прежнему не падает. В пятницу с первичным предложением облигаций выходили такие эмитенты как Волгоградская область и О1 Групп Финанс. Первый заемщик собирал заявки на 7-летние муниципальные облигации объемом 10 млрд руб. Ставка купона была установлена в размере... читать дальше
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"Полагаем, что на этой неделе также стоит ожидать сигналов от представителей ЦБ РФ в отношении действий регулятора на заседании по денежно-кредитной политике 16 июня. В частности, они могут быть даны на сегодняшнем выступлении Э.Набиуллиной на
заседании комитета Госдумы по международным делам или... читать дальше
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отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент Елена Шишкина. - Фондовый рынок США закончил прошлую неделю на рекордном максимуме, что создало оптимистичный настрой для нашего рынка. Мы ожидаем роста отечественного рынка в перспективе двух недель до 1940 пунктов по индексу ММВБ. Правда, учитывая... читать дальше
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05 июня 2017 года 10:53
"На прошлой неделе ОФЗ оправились от недавней коррекции, однако так и не достигли годовых минимумов доходности. Восстановление аппетитов к локальному долгу последовало после ослабления опасений очередного ужесточения санкций США против РФ, а также благодаря устойчивости рубля против существенных... читать дальше
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05 июня 2017 года 10:43
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05 июня 2017 года 10:31
(добавлен текст после 3-го абзаца)
Индекс PMI сферы услуг России в мае 2017 года вырос до 56,3 пункта с 56,1 пункта в апреле, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.
Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в мае... читать дальше
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05 июня 2017 года 10:22
Москва. 5 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник; рубль растет к бивалютной корзине в связи с подорожанием нефти, вновь торгующейся выше $50 за баррель марки Brent. читать дальше
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