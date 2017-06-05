05 июня 2017 года 10:22
Рубль растет к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Москва. 5 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник; рубль растет к бивалютной корзине в связи с подорожанием нефти, вновь торгующейся выше $50 за баррель марки Brent.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,39-56,5 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,49 руб./$1 (-16,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 63,62 руб./EUR1 (-20,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 22,35 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 59,69 рубля.
Доллар при этом оказался на 19,51 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,6 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов понедельника на фоне дорожающей в связи с ростом политической напряженности на Ближнем Востоке нефти. Как сообщают мировые СМИ, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они заявили о закрытии в Катаре своих дипломатических миссий и выводе дипперсонала, планируемом прекращении морского и авиасообщения между ними и Катаром. Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ, запрещенных в РФ. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК повысилась 0,88% - до $50,39 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,9% - до $48,09 за баррель.
Конфликт не сказался на поставках нефти, однако он создает риск перебоев экспорта сырья из региона, отмечают эксперты. Согласно данным министерства энергетики США, на долю Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% всего объема нефти, поставляемого морским путем.
Опубликовано: /Финмаркет/
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"Утром в понедельник торги проходили на уровне выше $50 за баррель нефти марки Brent, причем росту способствовало усиление... читать дальше
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Цены на нефть основных эталонных сортов растут после того, как стало известно, что Саудовская Аравия и ее союзники прекращают воздушное, морское и авиа сообщение с Катаром, а также разрывают с ним дипломатические отношения, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.
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Москва. 5 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся до 1890 пунктов по индексу ММВБ на фоне роста нефти Brent выше $50 за баррель из-за напряженности на Ближнем Востоке; лидируют в подъеме вторые торги подряд перепроданные ранее акции АФК "Система". читать дальше
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"Активность на первичном рынке по-прежнему не падает. В пятницу с первичным предложением облигаций выходили такие эмитенты как Волгоградская область и О1 Групп Финанс. Первый заемщик собирал заявки на 7-летние муниципальные облигации объемом 10 млрд руб. Ставка купона была установлена в размере... читать дальше
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заседании комитета Госдумы по международным делам или... читать дальше
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отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент Елена Шишкина. - Фондовый рынок США закончил прошлую неделю на рекордном максимуме, что создало оптимистичный настрой для нашего рынка. Мы ожидаем роста отечественного рынка в перспективе двух недель до 1940 пунктов по индексу ММВБ. Правда, учитывая... читать дальше
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"На прошлой неделе ОФЗ оправились от недавней коррекции, однако так и не достигли годовых минимумов доходности. Восстановление аппетитов к локальному долгу последовало после ослабления опасений очередного ужесточения санкций США против РФ, а также благодаря устойчивости рубля против существенных... читать дальше
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05 июня 2017 года 10:31
(добавлен текст после 3-го абзаца)
Индекс PMI сферы услуг России в мае 2017 года вырос до 56,3 пункта с 56,1 пункта в апреле, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.
Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в мае... читать дальше
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05 июня 2017 года 10:20
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