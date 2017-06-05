Рубль растет к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 5 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник; рубль растет к бивалютной корзине в связи с подорожанием нефти, вновь торгующейся выше $50 за баррель марки Brent.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,39-56,5 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,49 руб./$1 (-16,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 63,62 руб./EUR1 (-20,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 22,35 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 59,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,51 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,6 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов понедельника на фоне дорожающей в связи с ростом политической напряженности на Ближнем Востоке нефти. Как сообщают мировые СМИ, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они заявили о закрытии в Катаре своих дипломатических миссий и выводе дипперсонала, планируемом прекращении морского и авиасообщения между ними и Катаром. Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ, запрещенных в РФ. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК повысилась 0,88% - до $50,39 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,9% - до $48,09 за баррель.

Конфликт не сказался на поставках нефти, однако он создает риск перебоев экспорта сырья из региона, отмечают эксперты. Согласно данным министерства энергетики США, на долю Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% всего объема нефти, поставляемого морским путем.