На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 5 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в пятницу выросли вслед за подъемом стоимости акций технологического сектора и в очередной раз обновили исторические максимумы, игроки не обратили особого внимания на слабые данные с рынка труда США. Количество рабочих мест в американской экономике увеличилось в мае на 138 тыс. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 184 тыс. Увеличение показателя в апреле, согласно уточненным данным, составило 174 тыс., а не 211 тыс., как было объявлено ранее. Пересмотр за март-апрель указал на то, что число рабочих мест было на 66 тыс. меньше объявленной ранее оценки. Между тем уровень безработицы в США в мае снизился до 4,3% с 4,4%, хотя эксперты не прогнозировали изменения. Это минимальный уровень за последние 16 лет - с 2001 года.

Аналитики полагают, что более слабые данные с рынка труда не заставят руководство Федеральной резервной системы отказаться от идеи повышения процентных ставок уже на ближайшем заседании, которое пройдет 13-14 июня. Фьючерсный рынок оценивает вероятность такого шага примерно в 91%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник, трейдеры сохраняют осторожность в ожидании запланированных на 8 июня парламентских выборов в Великобритании, где в минувшие выходные произошел очередной теракт. Японский индекс Nikkei 225 прибавил всего 0,05%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский KOSPI прибавляет менее 0,1%. Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на увеличение темпов роста деловой активности в сфере услуг в мае текущего года. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг увеличился в прошлом месяце до 51,5 пункта с 51,2 пункта в апреле, свидетельствуют данные Caixin Media Co. и Markit.

В свою очередь цены на нефть растут в понедельник на фоне возросшей политической напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщают мировые СМИ, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они заявили о закрытии в Катаре своих дипломатических миссий и выводе дипперсонала, планируемом прекращении морского и авиасообщения между ними и Катаром. Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ, запрещенных в РФ.

Конфликт не сказался на поставках нефти, однако он создает риск перебоев экспорта сырья из региона, отмечают эксперты. Согласно данным министерства энергетики США, на долю Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% всего объема нефти, поставляемого морским путем. На этом фоне стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК выросла на 0,98% - до $50,44 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,99% - до $48,13 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,207 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,627 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 июня снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 511,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Группа ЛСР-БО-001-01" (+0,11%), "Внешэкономбанк-001Р-04" (+0,1%) и "Сбербанк БО-18" (+0,1%), а в лидерах снижения - "РЖД-23" (-0,31%), "Роснефть-05" (-0,29%) и "Сбербанк БО-37" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей. По итогам book building ставка 1-го купона бондов была установлена в размере 9,35% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Объявлена 4-летняя оферта. ТМК в апреле разместила две серии облигаций (БО-05 и БО-06) объемом по 5 млрд рублей каждая.

ООО "Кит Финанс Капитал" полностью разместило биржевые облигации серии БО-10 объемом 2 млрд рублей. Размещение 10-летних бумаг проходило по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена по итогам аукциона при размещении в размере 10,6% годовых. Срок обращения займа - 10 лет. Купоны - полугодовые. Предусмотрена полугодовая оферта. Компания установила возможность досрочного погашения облигаций в дату выплаты любого купона, начиная со 2-го купона.

ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей в размере 11,75% годовых. Срок обращения бумаг - 10 лет, по выпуску предусмотрена годовая оферта и выплата квартальных купонов. Ставки 2-4-го купонов будут установлены как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 дней до начала очередного купонного периода, плюс 2,5 процентного пункта. Ставки 5-40-го купонов определяются в соответствии с эмиссионной документацией. Техническое размещение бумаг запланировано на 5 июня. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама программа бессрочная.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) выкупил в рамках оферты облигации 10-й серии на 2,07 млрд рублей. Таким образом, "Зенит" выкупил 41,4% выпуска. Банк 2 июня проводит вторичное размещение облигаций, планируется, что фактический объем вторичного размещения будет равен выкупленному объему бумаг в рамках оферты. Ориентир цены вторичного размещения - не ниже 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. Погашение облигаций состоится 30 мая 2018 года. Облигации 10-й серии на 5 млрд рублей банк разместил в июне 2013 года.

Международный инвестиционный банк (МИБ) исполнил оферту по облигациям 3-й серии на сумму 3 млрд 999,868 млн рублей. В рамках исполнения обязательств эмитент приобрел 3 млн 999,868 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 99,9% выпуска. Эмитент разместил 10-летние облигации 3-й серии объемом 4 млрд рублей в декабре 2014 года. Ставка текущего купона - 0,01% годовых. По бондам выплачиваются полугодовые купоны.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) 19 июня досрочно погасит биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Досрочное погашение пройдет в дату окончания 4-го купона. Компания разместила облигации БО-01 на 5 млрд рублей в июне 2015 года. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Предусмотрена оферта с исполнением 17 июня 2020 года.

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в ОАО "DOMO". Заявление о признании DOMO банкротом было подано ООО "Глобал Консалтинг" (Казань). Следующее судебное заседание в рамках дела о банкротстве DOMO назначено на 5 сентября 2017 года. DOMO не исполнила обязательства перед владельцами облигаций серии БО-03 по выплате дохода по второму купону (ставка - 14% годовых, период с 18 ноября 2016 года по 19 мая 2017 года) на сумму 174,5 млн рублей. Компания не смогла выплатить инвесторам доход в связи с отсутствием денежных средств в необходимом объеме. Компания разместила 10-летние облигации в мае 2016 года на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Не согласившиеся на bail-in владельцы облигаций банка "Пересвет" получат денежные выплаты. В рамках реструктуризации "Пересвет" предложил держателям своих облигаций перенести сроки погашения на 2034-2036 годы в зависимости от выпуска. Ставки купонов по всем выпускам до погашения предлагается установить на уровне 0,51% годовых. Владельцы шести из девяти выпусков облигаций банка согласились на основные условия реструктуризации. Однако держатели бондов серий БО-01, БО-04 и 3-й серии не согласились на основные условия реструктуризации. В апреле банк "Пересвет" уже начал платить купоны по бондам 3-й серии и серии БО-01.